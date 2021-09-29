Умер единственный сын Сергея Параджанова.

В Киеве умер единственный сын известного режиссера Сергея Параджанова Сурен. Мужчине было 62 года.

Об этом сообщил грузинский фотограф Юрий Мечитов на своей странице в Facebook. Причина смерти не уточняется (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Печальная весть пришла из Киева – на 63-м году жизни скончался сын Сергея Параджанова Сурен", – написал он.

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Сын советского кинорежиссера известного во всем мире Сергея Параджанова и филолога Светланы Щербатюк родился 11 октября в столице Украины Киеве. Он окончил архитектурный институт и три год работал по своей специальности. Затем Сурен Параджанов занялся бизнесом.

Отец Сурена Сергей Параджанов скончался от рака легких 20 июля 1990 года на 67-м году жизни в Ереване (Армения). Мировая известность пришла к Параджанову после съемки культовых фильмов "Тени забытых предков" (1965) и "Цвет граната" (1968), благодаря которым режиссёр считается одним из основателей "новой советской волны" и "поэтического кинематографа".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, скончалась известная актриса, звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит. Ей было 64 года.