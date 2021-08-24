Умер барабанщик легендарной рок-группы Rolling Stones

В возрасте 80 лет не стало барабанщика популярной британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттса. Несколько недель назад стало известно, музыкант был вынужден пропустить гастроли группы, потому что проходил восстановление после медицинской процедуры.

Не уточняется, с каким именно недугом столкнулся барабанщик, однако сообщалось, что в 2004 году он лечился от рака горла. Об этом пишет издание BBC News (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Знаменитость умер в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи. В заявлении о смерти Уоттса сообщается, что он был "любимым мужем, отцом, дедушкой и одним из величайших барабанщиков своего поколения".

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Там также говорится, что в это трудное время следует с уважением отнестись к его семье, близким друзьям и участникам коллектива.

Чарли Уоттс обучался на графического дизайнера. Затем начал играть на ударных в стиле ритм-энд-блюз в одном из лондонских клубов, где и познакомился с Брайаном Джонсом, Миком Джагером и Китом Ричардсом.

Уоттс присоединился к The Rolling Stones в 1963 году. Он не только играл на ударных, но и создал обложки для нескольких альбомов группы. В 2016 по версии журнала Rolling Stone Уоттс занял 12-е место в списке 100 величайших барабанщиков всех времен. В аналогичном рейтинге журнала Classic Rock музыкант оказался на 10-й строчке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США скончался популярный американский комик и актер Тревор Мур. Он погиб в возрасте 41 года в результате несчастного случая. О смерти Тревора Мура сообщила его супруга Айми Карлсон.