Умер актер из фильма "Ирония судьбы. Продолжение" Александр Воробьев

Юля Ухина Люди 14:33, 15.01.2021 Обновлено: 15:15, 15.01.2021

Российский актер театра и кино Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет. Причина смерти артиста пока не известна.

Официальное сообщение появилось на Facebook-странице Московского театра Олега Табакова. Коллеги и труппа выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Петровича.

"Умер заслуженный артист России Александр Воробьев. Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет. Он создал на нашей сцене множество замечательных ролей. А некоторые спектакли без Воробьева представить просто невозможно... Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход – большое горе для всех нас", – говорится в сообщении.

Александр Воробьев
kino-teatr.ru

Что известно об Александре Воробьеве:

  • Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года в Гомеле (Беларусь). Окончил актерский факультет ГИТИСа в России.

  • С 1989 года работал в труппе Театра-студии Олега Табакова, а также много снимался в кино.

  • В фильмографии Воробьева более 50 фильмов, в том числе проекты "День дурака", "Громовы. Дом надежды", "Исчезнувшие","Участок", "Лето волков", "Адмирал" и "Ирония судьбы. Продолжение".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский кинорежиссер, создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 71 год.

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