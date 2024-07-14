Улыбающаяся и в элегантном образе: Кейт Миддлтон появилась на публике с дочерью Шарлоттой. Фото

Кейт Миддлтон второй раз появилась на публике после новости о борьбе с раком. Она посетила финал мужского Уимблдона-2024, специально, чтобы собственноручно передать награду победителю. За компанию с собой принцесса взяла 9-летнюю дочь Шарлотту и младшую сестру Пиппу.

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Будущая королева-консорт улыбалась на протяжении всего соревнования. Ее встречала публика бурными аплодисментами. О посещении мероприятия Кейт Миддлтон сообщила в соцсети X.

"Приятно вернуться на Уимблдон! Ничто не может сравниться с Чемпионатом", – написала она. За приз между собой соперничают испанский действующий чемпион Карлос Алькарас и ветеран Новак Джокович.

Как сообщает Daily Mail, они встретились со звездами тенниса, среди которых была 21-летняя Эмма Радукану, прежде чем занять свои места в Королевской ложе. Принцесса выглядела счастливо. Она надела платье A-силуэта цвета фуксии со складками в области груди. Слева на нем был прицеплен бантик с фиолетовой полоской. В последнее время Кейт Миддлтон стала отдавать предпочтение этому незначительному, но милому аксессуару.

Завершила свой образ она золотыми массивными серьгами-кольцами и браслетом в виде гвоздя. Туфли с острым носком и сумку Ее Высочество выбрала в тон украшениям.

9-летняя принцесса Шарлотта надела платье в горошек выше колен с воланами на подоле и рукавах. Две прядки волос ей аккуратно заплели в косички и собрали на затылке с помощью бантика.

Sky News пишет, что Кейт Миддлтон является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года, поэтому важное для себя событие она вряд ли могла пропустить. На чемпионат принцесса прибыла менее чем за час до начала финала.

Ее Высочество не пришла в компании принца Уильяма и двух других своих детей – Джорджа и Луи. Муж отправился на чемпионат Евро-2024, который должен состояться в этот же день вечером, и потому, вероятно, взял с собой старшего сына.

На кадрах заметно, что в Королевской ложе посмотреть матч собрались также мировые звезды: актеры Бенедикт Камбербетч, Том Круз, Джулия Робертс, мэр Лондона Садик Хан и бывший американский теннисист-профессионал Андре Агасси.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кенсингтонский дворец зафиксировал положительные изменения в борьбе Кейт Миддлтон с раком в течение первого месяца лета. Она имеет гораздо лучшее самочувствие, хотя иногда бывают и сложные дни.

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