Так, пишу перший і останній пост щодо Євробачення 2020/2021. Я був членом професійного журі від України, тому не мав права висловлювати свою думку з приводу виступів учасників до закінчення конкурсу. В тому числі - пости в підтримку учасника від України. Отже, стисло:

1) Gо A - молодці! Не вірив, що вони могли перемогти, але був впевнений, що пісня Shum - конкурентніша, ніж Solovei. Особливо - її нове аранжування, яке звучало на сцені Роттердама. Про що сказав Каті особисто в програмі "Кондратюк у понеділок". Браво гурту, браво Нацвідбору на Євробачення, браво телеглядачам України, які проголосували за Gо A. Найкращий виступ гурту від України. Гринджоли та ОТорвальд посіли, здається, останні місця

2) Я судив, як відчував, максимально чесно в своїй системі музичних/пісенних координат/уподобань/розумінь, геополітикою не переймався (про голосування за учасників від Росії - країни-агресора, напишу в постскриптумі). Як і інші мої українські колеги, як мені здалося. Очевидно, що деякі країни ТУПО обмінялися 12-ками, деякі просто традиційно, незалежно від учасника, голосують за ту чи іншу країну. Кіпр та Греція на моїй пам'яті перегляду Євробачення ( з 2003го) ще жодного разу не оцінили один одного інакше, ніж на 12 балів! Якщо я не правий - виправте. Рожа ФК в команді М - це моветон, але йому цього "нє панять"

3) Щодо відсутності оцінки Литві від нашого журі, то можете хейтити скільки завгодно, я навіть можу з вами погодитись, враховуючи вищесказані геополітичні "розклади", але мені особисто пісня і виступ "не зайшли".

4) Українське професійне журі ЄДИНЕ, чия перша трійка найкращих учасників співпала з трійкою результатів Євробачення!!!

5) Моїм особистим фаворитом була Франція. Barbara Pravi та її Voilà. Цікаво, що коли я вперше був членом національного журі - на дитячому Євробаченні 2020 (разом з Катею Павленко!), перемогла " в одні ворота" чарівна 11-річна Valentina з Франції. З піснею J'imagine, яку написала для неї...Barbara Pravi!

P.S. Щодо оцінки учасниці з Росії. Як на мене, оргкомітет Євробачення повинен перейняти досвід УЄФА, і позбавити можливості Україні оцінювати виступи учасників від країни-агресора, а Росію - оцінювати учасника від України. Я вважаю аморальним оцінювати будь-що і будь-кого, хто представляє країну-агресора! Для мене особисто агресор завжди на останньому місці незалежно від виду змагання! Музика може бути поза політикою, музиканти та співаки - ніколи (мова по тих з них, у кого є мізки і честь).

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