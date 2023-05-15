Украинцы расхвалили российского актера за пост на украинском языке, а он трусливо оправдался перед 'патриотами'

На днях российский актер Кирилл Сафонов, известный преимущественно ролями в телевизионных драмах, неожиданно для своих поклонников написал пост на украинском языке. Он поздравил сына строчками песни "Я так хочу" "Океана Ельзи", за что его расхвалили украинцы.

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Пользователи, которые до сих пор следят за "хорошими россиянами", восприняли сообщение артиста как поддержку Украины, а российские "патриоты" набросились на звезду с обвинениями. Комментарии оставили под его постом в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Не зря нам нравились ваши сериалы", "Очень классный актер. Харизматичный, красивый и еще и поддерживающий украинский народ. Спасибо", "Какой вы крутой. Спасибо за поддержку", "До слез", "На закате и так не сформированной карьеры в России, чтобы получить хоть малейший шанс развития за границей, конечно, нужно сейчас "поддержать" Украину", – говорится в сообщениях.

Новость о посте Сафонова с украинским языком быстро распространилась в пропагандистских СМИ, а на актера вылилось много хейта, поэтому он поспешил оправдаться. Ни слова в поддержку Украины россиянин не написал, но зато похвастался знанием трех языков.

"В своей жизни я говорю довольно сносно на трех языках: русском, украинском и иврите. Если у вас с этим проблемы – у вас с этим проблемы, и вы можете тихо-мирно хлопнуть дверью на прощание", – написал Сафонов.

Напомним, что школьные годы актера прошли во Львове, куда его семья переехала из России. Мать артсита – учительница русского языка и литературы, пишет стихи и прозу. В 1980-х годах она работала директором Львовского дворца пионеров, где юный Кирилл посещал различные кружки и выступал на концертах с чтением стихов. В начале 90-х годов семья вернулась в РФ.

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