Украинцы предложили сделать легендарного 'Призрака Киева' героем нового 'Холостяка'

Неизменный ведущий шоу "Холостяк" (СТБ) Григорий Решетник предложил пригласить легендарного украинского пилота МиГ-29, прозванного "Призраком Киева", на романтическое реалити. Он убежден, что за сердце неизвестного военного готова побороться не одна девушка.

Соответствующий пост с чуть ли не единственной фотографией пилота появился на странице звезды в Instagram. Стоит отметить, что в комментариях уже откликнулись сотни желающих посмотреть, или принять участие в "Холостяке" с "Призраком Киева" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Призрак Киева" наш следующий "холостяк". Девушки, вы готовы? Пост для поднятия настроения, хотя бы немного, и боевого духа. Мы победим", – написал Григорий Решетник.

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В комментариях откликнулись поклонницы, загоревшиеся идеей телеведущего. "Я только вчера об этом подумала", "Я его уже люблю", "Мечта каждой украинки", "Я замужем, но готова за него побороться", – говорится в сообщениях.

Как известно, "Призрак Киева" это пилот истребителя МиГ-29, имя которого держат в секрете. Он в одиночку обезвредил 20 вражеских самолетов над столицей, однако 1 марта оккупанты из РФ подбили героя ВСУ.

Позже политик и журналист Игорь Мосийчук заверил украинцев, что пилоту удалось спастись. Он вернулся на базу, получил новый транспорт и сразу прибавил в свою коллекцию уничтоженной техники России двадцать первый самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 27 февраля "Призрак Киева" уничтожил 10 самолетов оккупанта за 4 дня. За подаренную безопасность киевляне даже назвали его "ангелом".