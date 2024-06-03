'Украинцы очень любят мертвых'. Василий Шкляр объяснил, почему до сих пор не получил Шевченковскую премию, присужденную в 2011 году

Известный украинский писатель Василий Шкляр, в 2011 году ставший лауреатом Шевченковской премии, объяснил, почему до сих пор ее не получил. В свое время литератор сам отказался от вручения, заявив, что не возьмет премию, пока не сменятся власти.

По словам Василия Шкляра, Виктора Януковича и Дмитрия Табачника, руководивших тогда страной уже нет, но "никому из президентов с тех пор не пришло в голову подписать соответствующий указ". Об этом Шкляр рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Нет, я ее не получил, эту премию, – вспоминает Василий Шкляр. – Она присуждена, и меня называют шевченковским лауреатом, потому что ее присудил Шевченковский комитет. Кстати, один из самых авторитетных в то время. Тогда там председательствовал коммунист Борис Олейник, который был против моего "Черного ворона". А глава комитета – это очень влиятельное лицо, и от него зависит 90% решения. И потому для меня та победа особенно ценна, потому что представляю, как влияли на членов комитета. Там были Иван Драч, Роман Балаян, Василий Герасимьюк, Мария Стефюк, которая поднималась и цитировала Шевченко. Когда один из членов комитета сказал, что мой роман "о бандитах", она прочитала ему Тараса Шевченко: "Врешь, людомор! За святую правду-волю разбойник не станет". Их не удалось сломать, премию присудили".

"И поскольку для меня имя Тараса Шевченко свято, я не мог отказаться, – продолжает писатель. – Но сказал, что я возьму эту премию, когда сменится власть. Тогда страной руководил Янукович, а гуманитарной политикой Табачник – символ украинофобства. Ну, власть изменилась, но никому из наших президентов с тех пор не пришло в голову подписать соответствующий указ по мне".

Писатель говорит, что в свое время к нему обращались авторитетные люди из известной "Группы первого декабря" с предложением напомнить о ситуации Петру Порошенко, пришедшему руководить государством после Януковича: "Я сказал, что не надо. Придет время – государство возглавит настоящий украинский президент, которому не нужно будет ничего напоминать. Но вижу, что такой президент может появиться уже где-то после моей жизни. Ну что ж, будет подписан указ посмертно. Украинцы очень любят мертвых, которые уже не сделают громкие заявления или действуют наперекор. И тогда руководители охотно подписывают указы об отличии".

Напомним, Василий Шкляр стал лауреатом Шевченковской премии в 2011 году, однако обратился с открытым письмом к тогдашнему президенту Януковичу с просьбой перенести вручение ему награды позже, когда в должности министра образования не будет "украинофоба Дмитрия Табачника". Имя Шкляра исключили из президентского указа о награждении. Однако впоследствии писателю вручили "народную Шевченковскую премию", на нее было собрано неравнодушными украинцами более 255 тысяч гривен. Эти средства примерно соответствовали в то время сумме официальной Шевченковской премии.

Позже Шкляр выражал уверенность, что Шевченковскую премию он получит: "Думаю, что в сознании читателей я эту премию уже получил. Хотя для меня получение Шевченковской премии важно – это признание на государственном уровне". А еще пошутил в одном из интервью: "Вы видели, как Янукович убегал с чемоданами? В одном из чемоданов была моя премия".

За годы независимости от получения национальной премии им. Шевченко отказались четыре лауреата. В 1997 году это сделал писатель Юрий Андрухович, в 2005 году – кинорежиссер Юрий Ильенко, в 2008 – актриса Галина Стефанова и режиссер-постановщик Василий Вовкун, назначенный министром культуры.

Полное интервью с писателем Василием Шкляром читайте здесь.

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