Украинского телеведущего-отца троих детей оштрафовали на 1700 грн из-за отсутствия военного билета

Известный украинский ведущий и отец трех несовершеннолетних детей Анатолий Анатолич рассказал, что его оштрафовали из-за отсутствия военного билета. Артист заплатил 1700 гривен и отправился решать этот вопрос.

Однако в военкоматах его ждали проблемы. Попасть туда он смог лишь с третьей попытки, а после этого получил указание идти в другое место. О своих приключениях ведущий рассказал в Instagram.

Первое, что озадачило звезду, это график работы военкомата. В Google почему-то указано, что посетителей принимают всего два дня в неделю, хотя на самом деле – в течение всех будних дней.

"У меня не оказалось военного билета. За это штраф 1700 грн, как за столь серьезное нарушение на дороге. И, в-третьих, оказалось, что я вообще в Оболонском ТЦК числюсь. Поэтому мне нужно ехать туда и оттуда сниматься с учета", – поделился Анатолич.

Однако на Оболони, пошутил ведущий, работают как в Испании. Визит артиста перенесли на следующий день, поэтому он вернулся домой ни с чем.

"Поэтому завтра продолжится мой квест. Завтра нужно попасть на Оболонь, стать в очередь. Причем очереди разных цветов. Мне нужна синяя очередь. И потом, возможно, я доберусь до своих документов на военный учет", – резюмировал Анатолич.

Напомним, что военный билет – документ, выдаваемый территориальным центром комплектования и социальной поддержки гражданам при призыве на действительную военную службу или при зачислении в запас.

У Анатолича трое детей, и в 2023 году он рассказывал, что испытывает чувство вины за то, что не воюет, но его "это чувство стимулирует донатить, делать что-то и в итоге иметь результат".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский актер Дмитрий Сова ("Черкаси", "Село на мільйон", "Сувенір з Одеси") получил повестку и вступил в ряды ВСУ. Эксклюзивное интервью с ним – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!