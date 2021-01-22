Украинское 'Дизель шоу' будут показывать на российском канале: появился анонс проекта

Украинское юмористическое шоу "Дизель шоу" будут показывать на российском телеканале "Че!". По телевизору уже транслируют анонс проекта.

В эфире он появится 8 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал "Лига смеха и КВН в Украине" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в ролике не отмечается то, что шоу является украинским. В нем сказано, что это "международный комедийный хит".

Важно добавить, что российский телеканал "Че!" принадлежит холдингу "СТС Медиа".

На данный момент представители "Дизель шоу" пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, "Дизель Шоу" – это юмористическое концертное шоу от "Дизель Студио". Телевизионная версия концерта выходит на телеканале ICTV и является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель юмористического проекта "Дизель шоу" Алексей Бланарь обвинил одно из украинских СМИ в продажности. Так, мужчина лично позвонил редактору, а затем отправил "угрожающее" сообщение.