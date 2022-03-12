Украинский ведущий расплакался в прямом эфире, сообщая о гибели друга-военного. Видео

Ведущий "24 канала" Фахрудин Шарафмал, сообщая о смерти украинского военного, который был его другом, расплакался в прямом эфире. Он заявил, что Украине теперь нужен не мир, а победа. По его словам, "если для этого придется вырезать семьи", имея в виду россиян, то он будет одним из первых, кто это сделает.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале "24 Канал". "Сегодня плакал из-за того, что в боях за независимость нашей Украины погиб мой хороших товарищ Павел. Он когда-то сказал, что за одного убитого нашего военного, заберут сотни морпехов. Так, вот я надеюсь, что за Пашу мы заберем всех. Я знаю, что, как журналист, я должен быть объективным и взвешенным, для того, чтобы сообщать информацию с холодным сердцем, но если честно, держаться сейчас очень тяжело", – сказал Фахрудин Шарафмал.

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Он отметил, что в России украинцев называют нацистами и фашистами, и процитировал слова немецкого оберштурмбаннфюрер Адольфа Эйхмана: "Для того чтобы уничтожать нацию, нужно уничтожать в первую очередь детей, потому что, убивая их детей, они вырастут и будут мстить, а убивая детей, они никогда не вырастят и нация исчезнет".

"Вооруженные Силы Украины не могут уничтожать российских детей, поскольку это запрещено правилами войны и разными конвенциями, в том числе Женевскими. Но, я не с ВСУ, и когда мне выпадет случай расправиться с россиянами, я обязательно это сделаю. Я придержусь доктрины Адольфа Эйхмана и сделаю все, что от меня зависит, чтобы вы и ваши дети никогда не жили на этой земле, чтобы вы почувствовали, каково это, когда умирают ни в чем не виноватые гражданские люди, для того, чтобы вы почувствовали всю боль и страдания, когда говорите "А мы не начинали войну, это все Путин, мы не хотели ее", – обратился ведущий к россиянам.

Кроме того, Фахрудин Шарафмал отметил, что украинцы не хотели войны, но теперь будут стремиться не к миру, а к победе.

"Нам нужна победа и если для этого придется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает. Слава нации. И надеемся, что такой нации, как Россия, никогда больше не останется на этой земле, потому что это уроды, которые засоряют эту землю", – подытожил ведущий.

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