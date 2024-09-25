Слава Демин раскрыл странную деталь о команде Олега Винника и условиях интервью с беглым артистом

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, какие условия ему поставили менеджеры беглого скандального певца Олега Винника, чтобы записать с артистом интервью. Дойти до своей цели блогер так и не смог из-за языкового барьера, ведь команда певца не знает украинского, а общается только либо на английском, либо на немецком.

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Демин остался шокирован, ведь не может представить артиста, который транслирует свое творчество на украинскую аудиторию, но связаться с ним можно только зная английский или немецкий. Свое возмущение шоумен выразил на YouTube.

"Я пообщался с главой фан-клуба Олега Винника, Валерией Барон, и предложил через нее сделать интервью с певцом, на что Валерия ответила, что все вопросы, касающиеся интервью, должны быть согласованы с менеджментом артиста. И дала мне электронную почту. Но, что меня больше всего поразило, так это то, что менеджмент, по словам Валерии, общается исключительно на английском или немецком языке", – объяснил предысторию Слава Демин.

Он считает, что вся команда Олега Винника ментально далека от украинцев, ведь не знает, что потребности людей, живущих во время войны, изменились, и то, что начал развиваться институт репутации. Об этом также свидетельствует, что артист якобы готовит мировой тур, сообщает Демин со ссылкой на менеджмент певца.

"То есть менеджмент якобы украинского артиста не общается на украинском языке. А соответственно, не факт, что вообще в актуальности событий в Украине. И для меня это, действительно, немного странно. Ведь как менеджмент может работать с артистом для аудитории, не зная языка этой аудитории?" – возмущался блогер.

Он также напомнил, что за 2,5 года полномасштабной войны РФ и того, как Винник подло бежал в Германию, артист ни разу не выступал в поддержку Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, каким способом Олег Винник уехал из Украины, когда мужчин перестали пускать за границу. Также активисты узнали, где сейчас проживает певец.

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