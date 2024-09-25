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Слава Демин раскрыл странную деталь о команде Олега Винника и условиях интервью с беглым артистом

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
1,1 т.
Слава Демин раскрыл странную деталь о команде Олега Винника и условиях интервью с беглым артистом

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, какие условия ему поставили менеджеры беглого скандального певца Олега Винника, чтобы записать с артистом интервью. Дойти до своей цели блогер так и не смог из-за языкового барьера, ведь команда певца не знает украинского, а общается только либо на английском, либо на немецком.

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Демин остался шокирован, ведь не может представить артиста, который транслирует свое творчество на украинскую аудиторию, но связаться с ним можно только зная английский или немецкий. Свое возмущение шоумен выразил на YouTube.

"Я пообщался с главой фан-клуба Олега Винника, Валерией Барон, и предложил через нее сделать интервью с певцом, на что Валерия ответила, что все вопросы, касающиеся интервью, должны быть согласованы с менеджментом артиста. И дала мне электронную почту. Но, что меня больше всего поразило, так это то, что менеджмент, по словам Валерии, общается исключительно на английском или немецком языке", – объяснил предысторию Слава Демин.

Он считает, что вся команда Олега Винника ментально далека от украинцев, ведь не знает, что потребности людей, живущих во время войны, изменились, и то, что начал развиваться институт репутации. Об этом также свидетельствует, что артист якобы готовит мировой тур, сообщает Демин со ссылкой на менеджмент певца.

Слава Демин раскрыл странную деталь о команде Олега Винника и условиях интервью с беглым артистом

"То есть менеджмент якобы украинского артиста не общается на украинском языке. А соответственно, не факт, что вообще в актуальности событий в Украине. И для меня это, действительно, немного странно. Ведь как менеджмент может работать с артистом для аудитории, не зная языка этой аудитории?" – возмущался блогер.

Он также напомнил, что за 2,5 года полномасштабной войны РФ и того, как Винник подло бежал в Германию, артист ни разу не выступал в поддержку Украины.

Слава Демин раскрыл странную деталь о команде Олега Винника и условиях интервью с беглым артистом

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