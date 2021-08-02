Украинский телеведущий – о побеге его сестры из Крыма: 'зеленые человечки' толкали и угрожали

Украинский телеведущий "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин рассказал, как в 2014 году его родная сестра Татьяна убегала из оккупированного Крыма. Как оказалось, однажды "зеленые человечки" набросились на девушку с оружием.

Тогда у нее стали требовать паспорт, а в ответ на вопрос, почему их документы красного цвета, ей стали угрожать и толкать. Об этом OBOZREVATEL сообщили в прес-службе "1+1".

Как стало известно, в начале марта 2014 года Татьяна Сеничкина шла на собеседование в поисках работы и возле военной части заметила "зеленых человечков" с оружием. Девушка тогда не понимала, что происходит и решила остановиться и посмотреть.

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Затем она достала телефон, чтобы почитать новости, но в этот момент неизвестные мужчины набросились на нее и стали требовать показать паспорт. Тоже самое потребовала и Татьяна, а после решила поинтересоваться, почему их документы красного цвета.

"И меня начали, толкать, угрожать. Через пару месяцев, когда была беременна, точно знала, что становиться на учет ни в Севастополе, ни в Крыму – ни за что не буду, так как во все больницы Севастополя уже завезли врачей с красными паспортами. Страх за здоровье малыша и свое – пугал", – рассказала сестра ведущего.

В результате Татьяне с семьей пришлось уехать в Черкассы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко заявил, что гражданам России, незаконно переехавшим на постоянное место жительства в Крым, придется организованно и быстро покинуть украинский полуостров по Крымскому мосту, как только он будет деоккупирован.