Украинский режиссер раскрыл секрет хита SHUM группы Go_A

Украинский режиссер-постановщик Олег Боднарчук раскрыл секрет популярности песни SHUM группы Go_A, которая бьет все рекорды популярности. Эксперт считает, что эта композиция аутентичная, нестандартная и "не подстраивается под тренды".

В комментарии для OBOZREVATEL Боднарчук отмечает, что в современной культуре очень важно создавать уникальный и оригинальный продукт. "Как у нас привыкли делать музыку? Кто-то копирует одного западного артиста, кто-то поет под другого, а группа Go_A создает музыку от себя – благодаря своему внутреннему ощущению. Их песня в мире имеет абсолютное значение", – заявил режиссер.

Видео дня

Кроме того, Олег Боднарчук уверен, что Go_A заметно выделяются среди других групп своим органичным сочетанием: "На песенном конкурсе "Евровидение" я видел на сцене всех участников коллектива, а не только Катю Павленко, – рассказывает режиссер. – У них было детально продуманный номер – они поразили всех своим перформансом".

Олег Боднарчук – украинский режиссер и продюсер, известный по работе с Филиппом Киркоровым, Аллой Пугачевой, Alekseev, LOBODA и Ани Лорак.

Родился 25 мая 1980 года в Городке Хмельницкой области. В 2002 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Режиссер эстрады и массовых праздников".

В марте 2019 года открыл школу режиссеров-постановщиков в Киеве.

Женат на Светлане Боднарчук. Отец троих сыновей (Захара, Егора, Ореста).

Ранее в комментарии для OBOZREVATEL Боднарчук рассказал, сколько стоил грандиозный номер Лободы на "Муз-ТВ".