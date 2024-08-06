Украинский дизайнер, создавший особую вышиванку для Зеленской, мобилизовался в ВСУ. Фото

Украинский дизайнер Руслан Панчук, создававший невероятные вышиванки, в том числе и для первой леди Украины Елены Зеленской, пополнил ряды Вооруженных сил Украины. На днях он показал первое фото в военной форме.

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О желании мобилизоваться в армию Руслан Панчук не объявлял, так что для его фанатов это стало неожиданностью. Фотография появилась в Instagram мастера по вышивке.

Он никак не подписал фото, но форма все сказала за украинца. В комментариях посыпались пожелания о защите и благодарность за поступок.

"Руслан, берегите себя! Ваши золотые руки – это гордость Украины", "Божьей защиты", "Поклоняюсь", "Я в шоке. Какой ты красавчик", – написали подписчики дизайнера.

Руслан Панчук специализировался на патриотической одежде. Его вышитые национальные мотивы нашли отклик в сердцах многих украинцев. В 32-ю годовщину провозглашения независимости Украины Елена Зеленская показала одну из его работ.

Панчук совместно с брендом Gunia Project создали светлую вышиванку с узором в тон. Рубашка так понравилась первой леди, что она одела ее на встречу со своей коллегой из Франции – Брижит Макрон.

Сам орнамент представляет собой птиц, цветы, ангелов – все элементы были вдохновлены узорами Сумщины. В центре вышит трезубец.

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