Популярный украинский блогер рассказала о заработке в сети и том, как раскрутиться. Интервью

Уже не секрет, что блогерство – про­фес­сия XXI века. Теперь это не только модное направление, но и отличный способ заработать хорошие деньги, не находясь в офисе сутками. Однако у жизни блогера есть и обратная сторона.

Главной героиней в материале OBOZREVATEL стала украинская блогер Людмила Вовк, которая ведет личный Instagram-блог и неплохо на нем зарабатывает. У Людмилы почти 500 тыс. подписчиков, она сотрудничает с известными брендами и делает интересный контент видео в сети.

Вовк рассказала, как это быть блогером, и чем она жертвует, ради хорошего наполнения страницы. Также девушка дала несколько советов, как стать популярным и начать зарабатывать хорошие деньги.

– Расскажите немного о себе: чем вы занимаетесь и в чем изюминка вашего блога. Как давно вы в Instagram?

– В Instagram я полноценно с 2014-го года. До этого я вела блог и группу в другой социальной сети. Появилась потребность аудитории в общении, поэтому выбор соцсети был необходим. У меня лайфстайл-блог с наклоном в фентезийные фото и творчество. Люблю ставить сложные задачи (например сфотографироваться на кровати над морем или позировать в обнимку с крокодилом). В Instagram-stories часто показываю собственный день со всеми траблами и фейлами. Категорическим противникам обсценной лексики мой блог кажется слишком грубым и отвратительным. В свои 28 лет я уже стара, чтобы идти в благородные девицы.

– Почему решили стать блогером? С какой целью вы изначально создавали аккаунт и изменилась ли она со временем?

– Я не решала это осознанно. Все шло своим ходом. С 15-ти лет, так получилось, я модерировала и создавала группы в соцсетях – из-за банальной скуки. Потом это стало приносить прибыль и просто расслаблять. И в определенный момент, когда моя первая группа в соцсети за месяц набрала свои первые 100 000 участников, я поняла что, видимо, имеются способности к блоггингу, и в дальнейшем развивала это в себе.

– Расскажите о плюсах и минусах: как это – быть блогером.

– Основной плюс – относительно неплохой доход на ровном месте. Это несложная, простая и хорошо оплачиваемая работа. Минусы – вполне субъективные и в большинстве мне не понятны. Некоторые из коллег-блогеров рассказывают, что это тяжело – каждый раз кривляться перед зеркалом за сотни долларов. Кроме предложения попробовать себя на скорой помощи за 120$ в месяц, я им ничего больше посоветовать не могу.

– Если не секрет, сколько вложили в раскрутку? И что посоветуете тем, кто хочет раскрутиться в Instagram?

– Вложено настолько много, что давно уже не считаю. Молодым блогерам могу посоветовать ни в коем случае не становиться на путь раскрутки блога через гивы или боты (что по сути мало чем отличается). И стараться не быть чьей-то копией.

– Сколько времени у вас в среднем уходит на блог? Как выстраиваете работу в Instagram и свой график?

– У меня давно уже на подсознательном уровне налажены внутренние часы. Вечером – обязательно отписываю всем в Direct. Это занимает 2-4 часа. В течение дня – пишу Stories и посты. Не в обязаловку, а когда хочется. Я не считаю это трудом, потому что не чувствую, что измываюсь, мне просто в кайф.

– Для вас блогерство – это полноценная работа? Если бы не Instagram, какую деятельность выбрали бы тогда?

– Для меня блогерство – это просто неотъемлемый стиль жизни, который гораздо легче, чем обычная работа. Если бы я не была блоггером, то все равно нашла бы подобную нишу, но по диплому бы не работала. Сама мысль о пребывании в 4-х стенах со строгим графиком порождает во мне внутреннюю панику.

– Как относитесь к хейтерству? Задевают ли вас гневные комментарии от пользователей сети?

– У меня нет хейтеров от слова совсем. И не потому, что я их блокирую. Просто они исчезли и в последний раз были где-то года 3 назад. Почему так – для меня загадка. Возможно, я слишком интересна. Вряд ли это потому, что я боец "​​муай тай".

– По вашему мнению, в чем особенность Insta-популярности?

– Популярность везде одинакова. В ней есть определенные закономерности. Если хочешь быть на "плаву" и иметь актив – надо ежедневно продумывать, чем быть полезной аудитории. Конечно, есть более простые методы – хайповать и творить мерзкий контент, о котором будут говорить все. Как из мультфильма о старухе Шапокляк: "хорошими делами прославиться нельзя", но это не моя история.

– Как ведение блога изменило вашу жизнь? В лучшую или худшую сторону?

– У меня улучшились финансовые возможности, но сильно упало зрение. Однако, на мой взгляд, это вполне закономерная и справедливая конверсия. В общем, на 99,9% изменения только в лучшую сторону.

– Дайте несколько советов, как стать успешным блогером и зарабатывать на этом хорошие деньги.

1. Не исчезать. Твои подписчики в тебе нуждаются. И пока ты им нужен – ты не имеешь права исчезать. Иначе замену тебе быстро найдут, незаменимых людей нет.

2. Вкладывать в блог. Делать хороший качественный контент. Селфи с Nokia 3310 или кроссовка уже не зайдут.

3. Быть полезным. Ежедневные Stories о том, что ты поела, попила и оделась – интересны только твоей бабушки. Открою огромный секрет: даже твои дети интересны ограниченному количеству людей из категории "родственники".

4. Не врать подписчикам. Не обманывать и не жульничать. Если ты пообещала подарить айфон или набить тату, достигнув отметки 100 000 читателей, – назад хода нет, тебе ложь не простят.

5. Не старайся кого-то копировать. Зачем людям следить за копией, если где-то там есть оригинал.

– Вы размещали когда-то рекламу бесплатно? В каком случае вы пойдете на такой шаг?

– Бесплатно размещаю посты помощи по сбору средств на лечение людей и животных. Брать за такое деньги – дно. Хотя такие коллеги у меня есть. Конечно, предварительно все очень проверяется, чтобы не прорекламировать мошенника.

– Вы всегда проверяете на себе то, что рекламируете? И от рекламы чего вы можете отказаться?

– Всегда. Правило "не обманывать подписчиков". Если помада плохая, а я скажу, что хорошая, потому что за это получила деньги, разве это не обман?

– Что вам предлагали рекламировать самое нелепое?

– Некоторых политиков и презервативы. Отклонить предложение рекламировать презервативы я обдумывала дольше.

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