Украинский актер потроллил блогера из США, попросив расплатиться соком за использование фото

Украинский актер и комик Александр Сердюк потролил блогера из США Тревиса Вью, использовавшего его фото на своей аватарке в Twitter. Артист попросил послать ему "большие деньги или один апельсиновый сок".

Тревис ответил на шутку, дав начало обсуждению в сети. На своей странице в Facebook участник комедийной команды "Инародный театр абсурда Воробушек" рассказал, как началась и чем закончилась история, которую подхватило твиттерское сообщество (чтобы посмотреть фото и видео, доскролььте до конца страницы).

Один из друзей Александра случайно заметил его фотографию в документальном фильме о теории заговора QAnon от HBO. Аккаунт Тревиса в Twitter, где и всплыло лицо комика, фигурировал в канокартине как профиль одного из участников сообщества.

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По совету друга, Сердюк записал видео-обращение к блогеру, в котором попросил выслать ему деньги или апельсиновый сок за нарушение авторских прав.

"Привет, Тревис. Меня зовут Александр. У тебя мое фото на аватарке. Спасибо, чувак. Это большая честь для меня. И мое лицо в сериале HBO тоже. Здесь моя карточка. Ну-ка, мне нужны деньги. Я требую большие деньги или один апельсиновый сок", – сказано в сообщении.

Американец подхватил шутливое видео, выложив его на свою страницу. Он заверил, что взял это фото с стокового сайта, где они хранятся в свободном доступе.

"Актер из Украины, чье фото я взял со стокового сайта, нашел мой аккаунт. Думаю, я должен ему сок", – написал Тревис.

Ролик понравился аудитории блогера, поэтому они начали его активно комментировать и предлагать выслать напиток.

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