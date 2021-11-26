Остапчук потроллил Фреймут и показал, как правильно целоваться. Видео

Украинский телеведущий Владимир Остапчук насмешил поклонников пародией на свою коллегу Ольгу Фреймут. В забавном видео он поделился с подписчиками правилами "безупречного поцелуя".

Ролик с "уроком этикета" от Владимира Остапчука его автор опубликовал на личной страничке в Instagram. Телеведущий потроллил Фреймут, которая наглядно объясняла, как нужно целоваться со знакомыми при встрече (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Телеведущая на собственном примере показала "неправильный" вариант поцелуя-приветствия, а затем разъяснила, что подобный жест – очень интимная вещь.

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"При встрече мы его имитируем, не дотрагиваясь губами до щеки человека, с которым здороваемся", – уточнила Фреймут.

Владимир Остапчук обратился к подписчикам с аналогичным вопросом: "Знаете ли вы, как правильно целоваться при встрече?". В кадре появилась его супруга Кристина – он выразительно чмокнул ее в обе щеки. После чего характерным жестом дал понять, что целоваться нужно совсем иначе. Телеведущий подошел к жене и облизал языком ее лицо.

За пять часов с момента публикации ролик посмотрело больше 50 тысяч человек. Подписчики поблагодарили Остапчука за хорошее настроение.

Коротко о знаменитостях:

Владимир Остапчук – украинский телерадиоведущий, актер, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса "Евровидение 2017". Родился и вырос в городе Умань Черкасской области. Получил классическое филологическое высшее образование. После университета в течение года работал преподавателем английского языка. С 15 октября 2020 года женат на Кристине Остапчук.

Ольга Фреймут (Конык) – 39-летняя ведущая, писательница, журналистка, актриса и модель. Родилась в Новом Роздоле Львовской области. Настоящую известность и славу Ольге принесло утреннее шоу "Подъем" на Новом канале. В конце августа 2011-го стала ведущей информационно-развлекательной телепередачи "Ревизор". В 2014 году ушла на телеканал "1+1", где стала вести шоу "Инспектор Фреймут".

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