Украинские звезды встретили Рождество в Карпатах, где соревновались за звание лучшего кулинара

На Рождество звезды собрались в Карпатах, чтобы приготовить кутью, встретить Рождество Христово и отдохнуть. В этом году на девятом фестивале Winter Romantik Fest в курортном городке Яремче знаменитости рассказали, какие секретные ингредиенты добавляют в кутью, чтобы она была не просто вкусной, а уникальной.

За звание лучшего кулинара и вкусную кутью борьба была острой. Впрочем, гости фестиваля отдали одинаковое количество голосов за кутью от певицы Натали Бучинской и актрисы Ольги Сумской – именно они и разделили первое место и звание лучших кулинаров (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу вниз).

На Рождественские праздники в курортном городке Яремче Ивано-Франковской области в девятый раз прошел традиционный фестиваль Winter Romantik Fest, организатором которого является Romantik Spa Hotel. В этом году на зимний фестиваль в Карпаты прибыли – певцы Арсен Мирзоян и Виктор Павлик, актриса Ольга Сумская и автор Виталий Борисюк, певицы Вера Кекелия, Тоня Матвиенко и Наталия Бучинская, а также телеведущие "Завтрака с 1+1" Людмила Барбир и Руслан Сеничкин.

Звездные гости готовили рождественскую богатую кутью, но в этом году, кроме традиционных ингредиентов, использовали еще и необычные. Одна из победительниц конкурса, певица Наталья Бучинская, приготовила кутью с использованием большого количества орехов – грецких, миндаля, фундука. Еще одна победительница, Ольга Сумская, добавила к кутьи 100 мл рома. Людмила Барбир и Руслан Сеничкин добавили к кутьи халву и виски. А Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян сказали, что их секретный ингредиент в к кутье – это любовь. Однако, по мнению Тони, о секретах приготовления кутьи тоже не стоит забывать. Певица говорит, что очень важно замоченный на ночь мак утром тщательно растереть в глиняной ступке с помощью макогона. Желательно растереть мак до появления белого макового молока – оно предоставит особый вкус кутьи.

"В нашей семье всегда придерживались традиций и держали пост 6 января, а первым блюдом, которое пробовали этого дня, была именно кутья, – рассказывает Людмила Барбир. – Основных ингредиентов было три: пшеница, мак и мед. Пшеница символизировала рождение новой жизни и обновление, мак – достаток и хороший урожай, мед – животворность и сладкую жизнь. Считалось, что сколько вы добавите меда в кутью, так вам и будет сладко по жизни. В нашей семье было принято, кроме традиционных ингредиентов, добавлять немного халвы и соли. Тогда кутья приобретает особый вкус".

"Это был непростой год и до последнего момента мы не знали, позволят ли власти праздновать Рождественские праздники или будет введен локдаун, – рассказал основатель фестиваля Winter Romantik Fest и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон. – Но мы надеялись, что нам удастся провести мероприятие, и все получилось".

Так же на протяжении всего 2020-го мы не побоялись трудностей и ввели немало обновлений в гостинице. В частности, предложили нашим клиентам систему питания и обслуживания all inclusive. А также мы наполнили наши бассейны термальной водой. Главный вывод – нужно не бояться вводить новые предложения и улучшать сервис, потому что украинцы уже хотят этого, особенно те, кто был в других странах на отдыхе. Всем отельерам и рестораторам я советую не жалеть денег – расширяться, улучшать сервис, вводить новые услуги и выпускать новые продукты и уверенно двигаться вперед", – добавил Гаврон.

На фестивале также состоялся аукцион в рамках проекта "Спасем сокровища вместе", который проводится совместно с Ивано-Франковским краеведческим музеем. Лотами аукциона стали три копии отреставрированных произведений сакрального искусства, за которые удалось собрать 60 000 гривен. Эти деньги пойдут на дальнейшие реставрационные работы раритетных произведений из фондов музея.

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