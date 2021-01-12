Українські зірки зустріли Різдво в Карпатах, де позмагалися за звання найкращого кулінара

На Різдво зірки зібралися в Карпатах, щоб приготувати кутю, зустріти Різдво Христове та відпочити. Цього року на дев’ятому фестивалі Winter Romantik Fest у курортному містечку Яремче знаменитості розповіли, які секретні інгредієнти додають у кутю, щоб вона була не просто смачною, а унікальною.

За звання найкращого кулінара та найсмачнішу кутю боротьба була гострою. Утім, гості фестивалю віддали однакову кількість голосів за кутю від співачки Наталі Бучинської та акторки Ольги Сумської – саме вони й розділили перше місце та звання найкращих кулінарів (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку вниз).

На Різдвяні свята в курортному містечку Яремче Івано-Франківської області вдев’яте пройшов традиційний фестиваль Winter Romantik Fest, організатором якого є Romantik Spa Hotel. Цього року на зимовий фестиваль у Карпати прибули – співаки Арсен Мірзоян та Віктор Павлік, акторка Ольга Сумська та автор Віталій Борисюк, співачки Віра Кекелія, Тоня Матвієнко й Наталія Бучинська, також телеведучі "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір та Руслан Сенічкін.

Зіркові гості готували різдвяну багату кутю, але цього року, окрім традиційних інгредієнтів, використали ще й незвичні. Одна з переможниць конкурсу, співачка Наталія Бучинська, приготувала кутю з використанням великої кількості горіхів – волоських, мигдалю, фундука. Ще одна переможниця, Ольга Сумська, додала до куті 100 мл рому. Людмила Барбір та Руслан Сенічкін додали до куті халву та віскі. А Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян сказали, що їхній секретний інгредієнт у куті – це любов. Проте, на думку Тоні, про секрети приготування куті теж не варто забувати. Співачка каже, що дуже важливо замочений на ніч мак зранку ретельно розтерти у глиняній ступці за допомогою макогону. Бажано розтерти мак до появи білого макового молока – воно надасть особливого смаку куті.

"У нашій родині завжди дотримувалися традицій та тримали піст 6 січня, а першою стравою, яку куштували цього дня, була саме кутя, – розповідає Людмила Барбір. – Основних інгредієнтів було три: пшениця, мак та мед. Пшениця символізувала народження нового життя та оновлення, мак – достаток і гарний врожай, мед – життєдайність і солодке життя. Вважалося, що скільки ви додасте меду в кутю, так вам і буде солодко по життю. У нашій родині було заведено, окрім традиційних інгредієнтів, додавати трішки халви та солі. Тоді кутя набуває особливого смаку".

"Це був непростий рік і до останнього моменту ми не знали, чи дозволить влада святкувати Різдвяні свята чи буде введено локдаун, – розповів засновник фестивалю Winter Romantik Fest та власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон. – Але ми сподівалися, що нам таки вдасться провести захід, і все вийшло".

Так само впродовж усього 2020 року ми не побоялися труднощів і ввели чимало оновлень у готелі. Зокрема, запропонували нашим клієнтам систему харчування та обслуговування all inclusive. А також ми наповнили наші басейни термальною водою. Головний висновок – потрібно не боятися вводити нові пропозиції та покращувати сервіс, тому що українці вже бажають цього, особливо ті, хто був в інших країнах на відпочинку. Усім готельєрам і рестораторам я раджу не шкодувати грошей – розширятися, поліпшувати сервіс, вводити нові послуги та випускати нові продукти і впевнено рухатися вперед", – додав Гаврон.

На фестивалі також відбувся аукціон у межах проєкту "Врятуймо скарби разом", який проводиться спільно з Івано-Франківським краєзнавчим музеєм. Лотами аукціону стали три копії реставрованих творів сакрального мистецтва, за які вдалося зібрати 60 000 гривень. Ці гроші підуть на подальші реставраційні роботи раритетних творів із фондів музею.

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