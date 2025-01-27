Украинские артисты уверенно подвинули российский трек из топ-1 на YouTube: что сейчас слушают в Украине

Украинские музыкальные исполнители уверено подвинули в YouTube-трендах россиян, которые недавно возглавили по популярности топ. Их сместили на пятое и другие места.

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Колоритные треки украинцев теперь занимают первые строчки рейтинга. Среди артистов отметились VERONIKA, SIMBOCHKA, ADAM & SASHA NOROVA, гурт VIP и Владимир Дантес.

Музыкальный топ-4 стриминговой платформы теперь выглядит так:

VERONIKA, SIMBOCHKA – Чекала більше року

ADAM & SASHA NOROVA – Ау Ау

Гурт VIP – Стара баба

VOLODYMYR DANTES – Одинока

Примечательно, что недавно картина выглядела совершенно иначе. Композиция CHEPIKK "Не люби меня" возглавляла перечень песен, которые больше всего прослушивали украинцы на стриминг-платформе, несмотря на кровопролитные атаки россиян.

Скандал с треком разгорелся на фоне того, что российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего погиб один человек, а еще 45 получили ранения.

А до этого российская ракета убила еще одного человека в Константиновке Донецкой области.

Скандал с треком разгорелся на фоне кровопролитных российских атак на мирные города. Украинцев возмутило, что отечественный рейтинг возглавила композиция, созданная в стране-террористке, после чего песня резко потеряла первенство.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы вывели в тренды YouTube две российские песни в начале 2025 года.

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