Украинская ведущая рассказала, как работала чистильщицей ушей в Индии

Ведущая экстремального реалити о путешествиях "У кого більше?" работала в Индии чистильщицей ушей и рассказала о своих впечатлениях.

Так, Алина Мисечко поделилась, что для этого занятия не нужно иметь особого таланта и научиться этому можно всего за несколько минут. К тому же, за такую работу в Джайпури можно получить неплохие деньги. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала".

"Рабочий инструмент мастера – длинная палочка с ваткой на конце. Особо ничего не дезинфицируют. Только за отдельную плату могут обработать вату морской солью с перекисью водорода. Стоимость одной чистки колеблется. Стандартная цена – 40 рупий (примерно 15 грн). Но, если клиент богатый, то мастер может попросить даже 100 рупий", – рассказала журналистка.

Кроме того, телеведущая призналась, что сначала ей было тяжело решиться и подойти к клиенту, ведь приятного в такой процедуре мало. Однако она смогла взять себя в руки и начала работать. Большим плюсом в этой ситуации для Алины была славянская внешность. По ее словам, европеек в Индии очень любят и доверяют им больше, нежели остальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский ведущий подрался с африканским племенем на Занзибаре. На съемках реалити "У кого більше" Макс Узол встрял в драку с местным населением, когда устроился работать охранником.