Украинская танцовщица стала звездой фильма ужасов 'Злое': кто она и где снималась. Фото и видео

На экранах кинотеатров показывают премьеру фильма ужасов под названием "Злое". Одну из ролей в киноленте сыграла украинская танцовщица 24-летняя Марина Мазепа. Она появилась в образе монстра-убийцы Габриэля.

Это уже не первая похожая роль актрисы. До этого она сыграла в фильме "Нечестивые". Подробней о ленте "Злое" и украинке Мазепе – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

У монстра Габриэля, роль которого сыграла Марина Мазепа, глаза расположены на затылке, а его движения необычные – руки и ноги выгибаются в разные стороны.

Стоит отметить, что актриса идеально справилась с этой ролью, так как у нее есть опыт в танцах и акробатике. В фильме можно увидеть, как Мазепа выполняет несколько невероятных трюков на пожарной лестнице.

Украинка снялась в фильме под названием "Нечестивые", премьера которого состоялась 13 мая 2021 года. Она воплотила на экране героиню по имени Мэри Эльнор.

Марина Мазепа – танцовщица и хореограф. В Украине она стала известной благодаря проекту "Танцюють всі". В 2015 году ей удалось попасть в пятерку финалистов.

Через два года актриса отправилась покорять Голливуд. Там девушка работала хореографом танцевальных шоу Cirque de Soleil в Лас-Вегасе. Через год приняла участие в американськом проекте So you think you can dance?. В 2019 году стала полуфиналисткой шоу талантов America’s Got Talent.

Выступление Мазепы увидел продюсер фильма "Нечестивый" Сэм Рейми. Девушка записала ролик для проб и была утверждена на роль Мэри Эльнор.

Интересы Мазепы: литература, музыка, готовка и пение.

Австралийский кинорежиссер Джеймс Ван рассказывал, что Мазепа стала одной из самых невероятных находок.

"Она смогла выучить хореографию и слепо двигаться задом наперед. Было безумно смотреть, как все это поставлено. Я действительно хотел создать злодея, которого мы раньше не видели. Чтобы довести его до такого уровня, потребовалось довольно много работы", – говорил режиссер.

Актриса признавалась, что очень рада тому, что стала частью киноленты.

"Это было самое странное и крутое, что я когда-либо делала в своей жизни! Мне так повезло работать с самым блестящим режиссером Голливуда и лучшей командой невероятно талантливых людей в киноиндустрии! Этот проект и новые друзья вдохновили меня на перемены в моей карьере и помогли обнаружить, что все, над чем я так много работала на этапах моей карьеры (танцы, театр, актерское мастерство и т. д.), хорошо подготовило меня к съемкам в кино", – комментировала Мазепа.

