Украинская чемпионка Мельниченко попала в ДТП: ее спасли подушки безопасности. Видео момента аварии
Украинская спортсменка, чемпионка мира по легкоатлетическому многоборью 2013 года Анна Касьянова (Мельниченко) попала в ДТП. Из-за опасного маневра другого автомобиля, ее занесло в кювет через три встречных полосы.
О ДТП спортсменка сообщила в Instagram, опубликовав видео момента аварии и фото собственного поврежденного автомобиля. Она отметила, что самой удалось остаться невредимой благодаря подушкам, ремням и всей системе безопасности, а машину можно "подлечить" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Мне сегодня не повезло, оказаться вот прямо совсем не в то время не в том месте. Но что-то нас ведет не туда. И даже водитель машины, который поворачивал с правого ряда через три полосы налево, не мог сказать, что его привело к этому поступку", – написала чемпионка.
В то же время Мельниченко отметила, что ей удалось остаться целой и невредимой, за что она выразила благодарность.
"Недаром я в нее (машину. – Ред.) влюбилась с первого взгляда", – уверена чемпионка.
Напомним, украинская модель, блогер и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях попала в ДТП на своем Mercedes стоимостью почти 2 миллиона гривен. Это не первая авария с участием 27-летней знаменитости. К счастью, звезда не пострадала, а вот красный автомобиль пришлось на эвакуаторе "госпитализировать" на СТО.
По словам Неплях, в небольшой аварии, произошедшей "на ровном месте", виновен неудачный разворот, в результате которого Mercedes остался без бампера.
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