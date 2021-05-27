Украинская блогерша после бана в TikTok начала покорять Instagram новыми сельскими роликами

София Ковнир
София Ковнир
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Украинская блогерша после бана в TikTok начала покорять Instagram новыми сельскими роликами

Украинская блогерша Даша Евтух, которая известна сельскими роликами в сети, начала покорять Instagram после того, как ее аккаунт в TikTok удалили. Девушка все также снимает веселые видео о своей жизни – поет песни и показывает домашние хлопоты.

Пользователи сети продолжают следить за знаменитостью и у нее уже есть более 110 тысяч подписчиков. Подробней о Даше Евтух и ее блогерстве – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, украинка на своей странице в Instagram демонстрирует, как ухаживает за домашними животными – лошадьми и коровами, а также делает разборку своих сельских покупок.

Как выглядит блогерша Даша Евтух
Даша Евтух радует поклонников сельскими роликами

Кроме того, на днях девушка поделилась забавным роликом, на котором показала, как моет автомобиль. Также Евтух радует поклонников своим пением, а те в ответ засыпают ее приятными комментариями.

"Красотка", "Супер", "Молодец, красавица", "Невероятная", – пишут люди в сети.

Евтух засыпают комплиментами
Евтух радует поклонников своим пением
В сети оценили ролики Евтух

Стоит отметить, что по образованию Даша – технолог переработки продукции животноводства, но всю жизнь хотела быть актрисой. Кроме домашнего хозяйства девушка снимает то, что купила в сельском магазине. Обычно она берет хлеб, халву, конфеты, печенье.

Даша Евтух в вышиванке

На сегодняшний день девушку уже заметили рекламодатели и она начала немного зарабатывать на своем блоге. Теперь в будущем Даша хочет придумать новые рубрики для соцсетей и найти вторую половинку.

На сегодняшний день девушку уже заметили рекламодатели
Даша Евтух радует роликами о селе

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, страницу известной блогерши – украинки Даши Евтух – удалили в популярном приложении TikTok. Причина – за нарушение условий сообщества. На аккаунт было подписано 219 тысяч пользователей, а просмотров насчитывалось более 4 млн.

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