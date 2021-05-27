Украинская блогерша после бана в TikTok начала покорять Instagram новыми сельскими роликами

Украинская блогерша Даша Евтух, которая известна сельскими роликами в сети, начала покорять Instagram после того, как ее аккаунт в TikTok удалили. Девушка все также снимает веселые видео о своей жизни – поет песни и показывает домашние хлопоты.

Пользователи сети продолжают следить за знаменитостью и у нее уже есть более 110 тысяч подписчиков. Подробней о Даше Евтух и ее блогерстве – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, украинка на своей странице в Instagram демонстрирует, как ухаживает за домашними животными – лошадьми и коровами, а также делает разборку своих сельских покупок.

Кроме того, на днях девушка поделилась забавным роликом, на котором показала, как моет автомобиль. Также Евтух радует поклонников своим пением, а те в ответ засыпают ее приятными комментариями.

"Красотка", "Супер", "Молодец, красавица", "Невероятная", – пишут люди в сети.

Стоит отметить, что по образованию Даша – технолог переработки продукции животноводства, но всю жизнь хотела быть актрисой. Кроме домашнего хозяйства девушка снимает то, что купила в сельском магазине. Обычно она берет хлеб, халву, конфеты, печенье.

На сегодняшний день девушку уже заметили рекламодатели и она начала немного зарабатывать на своем блоге. Теперь в будущем Даша хочет придумать новые рубрики для соцсетей и найти вторую половинку.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, страницу известной блогерши – украинки Даши Евтух – удалили в популярном приложении TikTok. Причина – за нарушение условий сообщества. На аккаунт было подписано 219 тысяч пользователей, а просмотров насчитывалось более 4 млн.