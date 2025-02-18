Украинская актриса Валерия Олейникова попала в реанимацию в критическом состоянии: врачи не могут поставить диагноз

Украинская актриса Валерия Олейникова, которая сыграла Морику в фильме "Ля Палисиада", попала в реанимацию в критическом состоянии. В течение четырех дней врачи борются за жизнь артистки, однако окончательный диагноз экспертам установить так и не удалось.

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Информация о серьезных проблемах со здоровьем звезды появилась на странице организации "Сучасне українське кіно" в Instagram. В объединении молодых кинематографистов открыли сбор средств для лечения актрисы и попросили присоединиться всех неравнодушных.

"Наша актриса Валерия Олейникова, которую вы знаете как Морику из фильма "Ля Палисиада", сейчас в реанимации! У нее критическое состояние, и уже четвертые сутки врачи борются за ее жизнь. Окончательного диагноза пока нет, есть предыдущие предположения: DRESS-синдром (острая генерализованная реакция на лекарства. – Ред.) и герпесный менингит", – говорится в посте.

Стоит отметить, что впервые муж актрисы обратился за помощью к общественности 29 января в своих соцсетях. Тогда он отметил: в течение нескольких дней за здоровьем Валерии Олейниковой наблюдали в инфекционном отделении, а затем перевели в реанимацию. К сожалению, в последнее время состояние актрисы ухудшается.

Присоединиться к сбору средств украинцев попросил и коллега Олейниковой по фильму "Ля Палисиада" Сергей Лузановский. Соответствующую публикацию актер разместил на своей странице в Facebook.

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