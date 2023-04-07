Украинская актриса стала главной героиней клипа Hozier, прославившегося песней ''Take Me to Church''. Видео

Ирландский исполнитель Эндрю Джон Хозиер (выступает под псевдонимом Hozier) выпустил клип на песню "Eat Your Young", в котором появилась украинская актриса Иванна Сахно. Девушка родилась в городе Енакиево, прожила 15 лет в Киеве, а потом иммигрировала в Лос-Анджелес. Многие удивились, увидев в ролике мировой звезды нашу соотечественницу.

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Клип появился на официальном канале музыканта в YouTube 6 апреля 2023 года. 25-летняя Сахно сыграла роль супруги Hozier, которая провожает своего любимого на войну. По сценарию он возвращается домой с многочисленными травмами, а Иванна пробует помочь супругу привікнуть к новой жизни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фолловеры артистки прокомментировали работу с ирландским исполнителем в ее Instagram: "Я рада, что именно эта песня, именно это видео и именно вы", "Невероятная работа, он кумир миллионов", "Получилось очень красиво". Клип за сутки набрал в YouTube больше 500 тысяч просмотров.

К слову, Иванна Сахно родилась 14 ноября 1997 года. В 2012 году окончила мастерскую Janet Hirshenson. Училась в Beverly Hills High School и в Lee Strasberg Theatre & Film Institute в Лос-Анджелесе. В кино девушка дебютировала в 2006 году, сыграв племянницу главной героини сериала "Леся + Рома". Также знаменитость снялась в нескольких голливудских картинах – "Тихоокеанский рубеж", "Шпион, который меня бросил".

Звезда активно поддерживает Украину, освещает ситуацию в родной стране, выходит на митинги в США, собирает средства для беженцев и ВСУ. На красавицу в Instagram подписаны 68 тысяч фолловеров.

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