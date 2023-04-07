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Украинская актриса стала главной героиней клипа Hozier, прославившегося песней "Take Me to Church". Видео

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
2,5 т.
Украинская актриса стала главной героиней клипа Hozier, прославившегося песней 'Take Me to Church'. Видео

Ирландский исполнитель Эндрю Джон Хозиер (выступает под псевдонимом Hozier) выпустил клип на песню "Eat Your Young", в котором появилась украинская актриса Иванна Сахно. Девушка родилась в городе Енакиево, прожила 15 лет в Киеве, а потом иммигрировала в Лос-Анджелес. Многие удивились, увидев в ролике мировой звезды нашу соотечественницу.

Видео дня

Клип появился на официальном канале музыканта в YouTube 6 апреля 2023 года. 25-летняя Сахно сыграла роль супруги Hozier, которая провожает своего любимого на войну. По сценарию он возвращается домой с многочисленными травмами, а Иванна пробует помочь супругу привікнуть к новой жизни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фолловеры артистки прокомментировали работу с ирландским исполнителем в ее Instagram: "Я рада, что именно эта песня, именно это видео и именно вы", "Невероятная работа, он кумир миллионов", "Получилось очень красиво". Клип за сутки набрал в YouTube больше 500 тысяч просмотров.

Украинская актриса стала главной героиней клипа Hozier, прославившегося песней ''Take Me to Church''. Видео

К слову, Иванна Сахно родилась 14 ноября 1997 года. В 2012 году окончила мастерскую Janet Hirshenson. Училась в Beverly Hills High School и в Lee Strasberg Theatre & Film Institute в Лос-Анджелесе. В кино девушка дебютировала в 2006 году, сыграв племянницу главной героини сериала "Леся + Рома". Также знаменитость снялась в нескольких голливудских картинах – "Тихоокеанский рубеж", "Шпион, который меня бросил".

Украинская актриса стала главной героиней клипа Hozier, прославившегося песней ''Take Me to Church''. Видео

Звезда активно поддерживает Украину, освещает ситуацию в родной стране, выходит на митинги в США, собирает средства для беженцев и ВСУ. На красавицу в Instagram подписаны 68 тысяч фолловеров.

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