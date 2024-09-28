Украинская актриса, работавшая с Вакарчуком на выборах 2019 года, рассказала, чем ее поразил лидер 'Океана Эльзы'

Известная украинская актриса Галина Баранкевич, посвятившая свою жизнь игре на сцене театра, поделилась интересными подробностями о лидере группы "Океан Эльзы" – Святославе Вакарчуке. Она призналась, что во время сотрудничества с музыкантом на выборах в 2019 году была поражена его европейскими нарративами – "главным посылом был человек".

Видео дня

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Галина Баранкевич поделилась своим опытом работы в партии "Голос". Звезда отметила: в Украине быть артистом, решившим пойти в политику, очень сложно.

Знакомство актрисы со Святославом Вакарчуком состоялось после спектакля по роману Марии Матиос "Сладкая Даруся", где она играла немую главную героиню. По окончании действа лидер группы "Океан Эльзы" подошел к Галине с интересным вопросом: "Она вообще разговаривает?"

По словам артистки, незадолго после первой встречи она присоединилась к политической партии музыканта "Голос", от которой баллотировалась в Верховную Раду.

"Когда началась политическая гонка, у меня был неплохой охват, даже заняла четвертое место, то есть десять тысяч человек во Франковске отдали голос за меня, хотя у меня даже не было средств на пиар-кампанию", – поделилась звезда.

Краткий опыт в политике помог понять Галине Баранкевич, что творческим людям задержаться в правительстве очень сложно. Она аргументировала свое мнение тем, что украинский народ очень отчаялся в своей власти. Когда артист остается артистом, его любят, однако, как только он пытается идти в политику – автоматически ненавидят. Позже актрисе предлагали идти на местные выборы от "Голоса", но она отказалась, так как начала сосредоточивать внимание на личной жизни.

Знаменитость признается: на протяжении работы со Святославом Вакарчуком поняла, что его отношение к политике совпадает с ее.

"Миссия Святослава Вакарчука заключалась в том, что он приезжал в города поддерживать кандидатов. Все нарративы, о которых он говорил, были мне близки, иногда даже романтичны и очень европейские. Главным посылом был человек и все, что вокруг него. Это было для меня самым ценным", – рассказала артистка.

Читайте полное интервью актрисы Галины Баранкевич на сайте OBOZ.UA в понедельник, 30 сентября.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известный хореограф рассекретил прозвище Влада Ямы, которое тот получил после бегства в США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!