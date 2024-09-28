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Украинская актриса, работавшая с Вакарчуком на выборах 2019 года, рассказала, чем ее поразил лидер "Океана Эльзы"

 Анастасия Какун
Люди
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Украинская актриса, работавшая с Вакарчуком на выборах 2019 года, рассказала, чем ее поразил лидер 'Океана Эльзы'

Известная украинская актриса Галина Баранкевич, посвятившая свою жизнь игре на сцене театра, поделилась интересными подробностями о лидере группы "Океан Эльзы" – Святославе Вакарчуке. Она призналась, что во время сотрудничества с музыкантом на выборах в 2019 году была поражена его европейскими нарративами – "главным посылом был человек".

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Галина Баранкевич поделилась своим опытом работы в партии "Голос". Звезда отметила: в Украине быть артистом, решившим пойти в политику, очень сложно.

Украинская актриса, работавшая с Вакарчуком на выборах 2019 года, рассказала, чем ее поразил лидер "Океана Эльзы"

Знакомство актрисы со Святославом Вакарчуком состоялось после спектакля по роману Марии Матиос "Сладкая Даруся", где она играла немую главную героиню. По окончании действа лидер группы "Океан Эльзы" подошел к Галине с интересным вопросом: "Она вообще разговаривает?"

По словам артистки, незадолго после первой встречи она присоединилась к политической партии музыканта "Голос", от которой баллотировалась в Верховную Раду.

"Когда началась политическая гонка, у меня был неплохой охват, даже заняла четвертое место, то есть десять тысяч человек во Франковске отдали голос за меня, хотя у меня даже не было средств на пиар-кампанию", – поделилась звезда.

Украинская актриса, работавшая с Вакарчуком на выборах 2019 года, рассказала, чем ее поразил лидер "Океана Эльзы"

Краткий опыт в политике помог понять Галине Баранкевич, что творческим людям задержаться в правительстве очень сложно. Она аргументировала свое мнение тем, что украинский народ очень отчаялся в своей власти. Когда артист остается артистом, его любят, однако, как только он пытается идти в политику – автоматически ненавидят. Позже актрисе предлагали идти на местные выборы от "Голоса", но она отказалась, так как начала сосредоточивать внимание на личной жизни.

Знаменитость признается: на протяжении работы со Святославом Вакарчуком поняла, что его отношение к политике совпадает с ее.

"Миссия Святослава Вакарчука заключалась в том, что он приезжал в города поддерживать кандидатов. Все нарративы, о которых он говорил, были мне близки, иногда даже романтичны и очень европейские. Главным посылом был человек и все, что вокруг него. Это было для меня самым ценным", – рассказала артистка.

Читайте полное интервью актрисы Галины Баранкевич на сайте OBOZ.UA в понедельник, 30 сентября.

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