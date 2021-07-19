Украинка заняла второе место на "Славянском базаре": что о ней известно. Фото
Украинская исполнительница Рената Штифель заняла второе место на международном фестивале "Славянский базар" в Витебске. Призовое место она разделила с артистом из Беларуси Даниилом Мышковцом – они получили по 5 тысяч долларов каждый.
Обладательницей Гран-при стала певица Рухия из Казахстана. Первое место и награду в размере 15 тысяч долларов получила певица из Сербии Ирина Арсениевич, а на третьем месте оказались участники из Словакии и Азербайджана. Соответствующая информация появилась на официальной странице фестиваля в Facebook (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Рената Штифель родом из Ужгорода. Она принимала участие в национальном отборе на Евровидение 2012, где дошла до финала.
Кроме того, исполнительница выпустила песню под названием "Душа" ("Я живу для тебя, я дышу для тебя"), которая завоевала огромную популярность среди слушателей.
Девушка в отношениях с инвестиционным менеджером по имени Чарльз, с которым вместе уже больше года.
"Путь артиста он очень тяжелый и пройти его могут не многие, кто-то сходит на половине пути, а кто-то отдает последние деньги из разбитой копилки на новый трек в надежде, что именно он будет услышан! И каждая твоя работа, это частичка твоей души!" – заявляла ранее в своих интервью Рената Штифель.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Беларуси выразили слова благодарности украинскому телеведущему Тимуру Мирошниченко за отказ вести ежегодный международный фестиваль искусств "Славянский базар". Они отметили, что ценят поддержку звезды.