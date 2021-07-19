Украинка заняла второе место на "Славянском базаре": что о ней известно. Фото

Украинская исполнительница Рената Штифель заняла второе место на международном фестивале "Славянский базар" в Витебске. Призовое место она разделила с артистом из Беларуси Даниилом Мышковцом – они получили по 5 тысяч долларов каждый.

Обладательницей Гран-при стала певица Рухия из Казахстана. Первое место и награду в размере 15 тысяч долларов получила певица из Сербии Ирина Арсениевич, а на третьем месте оказались участники из Словакии и Азербайджана. Соответствующая информация появилась на официальной странице фестиваля в Facebook (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Рената Штифель родом из Ужгорода. Она принимала участие в национальном отборе на Евровидение 2012, где дошла до финала.

Кроме того, исполнительница выпустила песню под названием "Душа" ("Я живу для тебя, я дышу для тебя"), которая завоевала огромную популярность среди слушателей.

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Девушка в отношениях с инвестиционным менеджером по имени Чарльз, с которым вместе уже больше года.

"Путь артиста он очень тяжелый и пройти его могут не многие, кто-то сходит на половине пути, а кто-то отдает последние деньги из разбитой копилки на новый трек в надежде, что именно он будет услышан! И каждая твоя работа, это частичка твоей души!" – заявляла ранее в своих интервью Рената Штифель.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Беларуси выразили слова благодарности украинскому телеведущему Тимуру Мирошниченко за отказ вести ежегодный международный фестиваль искусств "Славянский базар". Они отметили, что ценят поддержку звезды.