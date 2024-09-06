Украинка спела на фоне сигнала воздушной тревоги и довела сеть до мурашек: отреагировали и россияне

Украинка, по имени Диана, растрогала сеть напеванием мелодии на фоне сирены воздушной тревоги. Девушка в таком страшном звуке нашла что-то романтическое и попыталась свои ощущения воспроизвести в музыке.

Видео дня

Видео она сняла на улице в комендантский час, когда пряталась от ракетных обстрелов Киева. Девушка опубликовала ролик в Instagram и тронула своим пением не только украинцев, но и либеральных россиян, решивших распространить его на свою аудиторию.

Пение Дианы не имело слов – лишь протяжное напевание мелодии, которая без сирены на фоне была бы великолепной колыбельной.

"Серед лиха співати пісні", – описала девушка эту ситуацию строчкой из стихотворения Соntra spem spero! Леси Украинки.

Видео опубликовало себе российское либеральное медиа "Медуза", чтобы показать, что украинцев сиренами и ракетами не сломать. Многие подписчики отметили, что эта мелодия была бы отличным саундтреком к экранизации фильма о войне России против Украины.

"Если об этой войне будут снимать художественный фильм, то эта сцена должна открыть трейлер и стать культовой. Как красиво и страшно одновременно", "Если это не станет главной сценой в следующем постапокалиптическом фильме, который я увижу, значит, интернет не справился с задачей", – комментировали в сети.

Многие просто описали свое увлечение невероятным пением. Некоторые комментарии получили десятки тысяч лайков.

"Так сейчас плачет Украина, так сейчас плачут все порядочные люди. Вечная память погибшим".

"О, Боже! Как это трогательно, тяжело, прекрасно, красиво и страшно одновременно".

"Находить прекрасное даже в полной темноте могут только очень сильные духом люди".

"Мама, а что это у меня так болит? Это Украина, доченька, у тебя болит".

"Именно поэтому Россия никогда не победит Украину".

"Такое впечатление, что от нее ракеты отлетают, нет страха".

"Ужасно красиво" – так вот что означает это изречение".

Позже Диана опубликовала в Instagram пост-знакомство с новой зарубежной аудиторией и рассказала немного о себе. Девушка использовала свою небольшую узнаваемость в мире как способ привлечь внимание иностранцев к войне в Украине.

"Меня зовут Диана, я певица из Украины армянско-грузинского происхождения. Я выросла в Донецке, который был оккупирован Россией 10 лет назад, а потом переехала в Киев. К сожалению, в 2022 году мне пришлось снова переехать из-за войны. Видео, которое вы видели, что было снято в Киеве несколько недель назад во время воздушного налета, когда меня застали на улице. Минувшей ночью, как и много раз до этого, люди в Украине проснулись от взрывов. Трудно сосчитать, сколько раз это произошло и какое влияние российская агрессия имеет на мою любимую Украину", – сообщила Диана.

Что интересно, в комментариях под видео с пением появился россиянин, который попытался манипулировать, заявив, что люди из Донбасса еще с 2014 года слышат сирены: "С 2014 года тоже так пели, но вам пох*й было". Тогда девушка поставила мужчину на место, отметив, что она с временно оккупированного города: "Я из Донецка. Еще аргументы будут?"

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