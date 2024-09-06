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Украинка спела на фоне сигнала воздушной тревоги и довела сеть до мурашек: отреагировали и россияне

Катерина Галущенко
Люди
4 минуты
3,2 т.
Украинка спела на фоне сигнала воздушной тревоги и довела сеть до мурашек: отреагировали и россияне

Украинка, по имени Диана, растрогала сеть напеванием мелодии на фоне сирены воздушной тревоги. Девушка в таком страшном звуке нашла что-то романтическое и попыталась свои ощущения воспроизвести в музыке.

Видео дня

Видео она сняла на улице в комендантский час, когда пряталась от ракетных обстрелов Киева. Девушка опубликовала ролик в Instagram и тронула своим пением не только украинцев, но и либеральных россиян, решивших распространить его на свою аудиторию.

Пение Дианы не имело слов – лишь протяжное напевание мелодии, которая без сирены на фоне была бы великолепной колыбельной.

"Серед лиха співати пісні", – описала девушка эту ситуацию строчкой из стихотворения Соntra spem spero! Леси Украинки.

Украинка спела на фоне сигнала воздушной тревоги и довела сеть до мурашек: отреагировали и россияне

Видео опубликовало себе российское либеральное медиа "Медуза", чтобы показать, что украинцев сиренами и ракетами не сломать. Многие подписчики отметили, что эта мелодия была бы отличным саундтреком к экранизации фильма о войне России против Украины.

"Если об этой войне будут снимать художественный фильм, то эта сцена должна открыть трейлер и стать культовой. Как красиво и страшно одновременно", "Если это не станет главной сценой в следующем постапокалиптическом фильме, который я увижу, значит, интернет не справился с задачей", – комментировали в сети.

Украинка спела на фоне сигнала воздушной тревоги и довела сеть до мурашек: отреагировали и россияне

Многие просто описали свое увлечение невероятным пением. Некоторые комментарии получили десятки тысяч лайков.

  • "Так сейчас плачет Украина, так сейчас плачут все порядочные люди. Вечная память погибшим".
  • "О, Боже! Как это трогательно, тяжело, прекрасно, красиво и страшно одновременно".
  • "Находить прекрасное даже в полной темноте могут только очень сильные духом люди".
  • "Мама, а что это у меня так болит? Это Украина, доченька, у тебя болит".
  • "Именно поэтому Россия никогда не победит Украину".
  • "Такое впечатление, что от нее ракеты отлетают, нет страха".
  • "Ужасно красиво" – так вот что означает это изречение".
Украинка спела на фоне сигнала воздушной тревоги и довела сеть до мурашек: отреагировали и россияне
Украинка спела на фоне сигнала воздушной тревоги и довела сеть до мурашек: отреагировали и россияне

Позже Диана опубликовала в Instagram пост-знакомство с новой зарубежной аудиторией и рассказала немного о себе. Девушка использовала свою небольшую узнаваемость в мире как способ привлечь внимание иностранцев к войне в Украине.

"Меня зовут Диана, я певица из Украины армянско-грузинского происхождения. Я выросла в Донецке, который был оккупирован Россией 10 лет назад, а потом переехала в Киев. К сожалению, в 2022 году мне пришлось снова переехать из-за войны. Видео, которое вы видели, что было снято в Киеве несколько недель назад во время воздушного налета, когда меня застали на улице. Минувшей ночью, как и много раз до этого, люди в Украине проснулись от взрывов. Трудно сосчитать, сколько раз это произошло и какое влияние российская агрессия имеет на мою любимую Украину", – сообщила Диана.

Украинка спела на фоне сигнала воздушной тревоги и довела сеть до мурашек: отреагировали и россияне

Что интересно, в комментариях под видео с пением появился россиянин, который попытался манипулировать, заявив, что люди из Донбасса еще с 2014 года слышат сирены: "С 2014 года тоже так пели, но вам пох*й было". Тогда девушка поставила мужчину на место, отметив, что она с временно оккупированного города: "Я из Донецка. Еще аргументы будут?"

Украинка спела на фоне сигнала воздушной тревоги и довела сеть до мурашек: отреагировали и россияне

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