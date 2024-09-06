Украинка спела на фоне сигнала воздушной тревоги и довела сеть до мурашек: отреагировали и россияне
Украинка, по имени Диана, растрогала сеть напеванием мелодии на фоне сирены воздушной тревоги. Девушка в таком страшном звуке нашла что-то романтическое и попыталась свои ощущения воспроизвести в музыке.
Видео она сняла на улице в комендантский час, когда пряталась от ракетных обстрелов Киева. Девушка опубликовала ролик в Instagram и тронула своим пением не только украинцев, но и либеральных россиян, решивших распространить его на свою аудиторию.
Пение Дианы не имело слов – лишь протяжное напевание мелодии, которая без сирены на фоне была бы великолепной колыбельной.
"Серед лиха співати пісні", – описала девушка эту ситуацию строчкой из стихотворения Соntra spem spero! Леси Украинки.
Видео опубликовало себе российское либеральное медиа "Медуза", чтобы показать, что украинцев сиренами и ракетами не сломать. Многие подписчики отметили, что эта мелодия была бы отличным саундтреком к экранизации фильма о войне России против Украины.
"Если об этой войне будут снимать художественный фильм, то эта сцена должна открыть трейлер и стать культовой. Как красиво и страшно одновременно", "Если это не станет главной сценой в следующем постапокалиптическом фильме, который я увижу, значит, интернет не справился с задачей", – комментировали в сети.
Многие просто описали свое увлечение невероятным пением. Некоторые комментарии получили десятки тысяч лайков.
- "Так сейчас плачет Украина, так сейчас плачут все порядочные люди. Вечная память погибшим".
- "О, Боже! Как это трогательно, тяжело, прекрасно, красиво и страшно одновременно".
- "Находить прекрасное даже в полной темноте могут только очень сильные духом люди".
- "Мама, а что это у меня так болит? Это Украина, доченька, у тебя болит".
- "Именно поэтому Россия никогда не победит Украину".
- "Такое впечатление, что от нее ракеты отлетают, нет страха".
- "Ужасно красиво" – так вот что означает это изречение".
Позже Диана опубликовала в Instagram пост-знакомство с новой зарубежной аудиторией и рассказала немного о себе. Девушка использовала свою небольшую узнаваемость в мире как способ привлечь внимание иностранцев к войне в Украине.
"Меня зовут Диана, я певица из Украины армянско-грузинского происхождения. Я выросла в Донецке, который был оккупирован Россией 10 лет назад, а потом переехала в Киев. К сожалению, в 2022 году мне пришлось снова переехать из-за войны. Видео, которое вы видели, что было снято в Киеве несколько недель назад во время воздушного налета, когда меня застали на улице. Минувшей ночью, как и много раз до этого, люди в Украине проснулись от взрывов. Трудно сосчитать, сколько раз это произошло и какое влияние российская агрессия имеет на мою любимую Украину", – сообщила Диана.
Что интересно, в комментариях под видео с пением появился россиянин, который попытался манипулировать, заявив, что люди из Донбасса еще с 2014 года слышат сирены: "С 2014 года тоже так пели, но вам пох*й было". Тогда девушка поставила мужчину на место, отметив, что она с временно оккупированного города: "Я из Донецка. Еще аргументы будут?"
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