'Ничего не делают, чтобы остановить': Магучих сделала резкое заявление о неготовности мира противостоять России

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих эмоционально отреагировала на последние преступления России против Украины. Победительница Игр-2024 после террористических ударов по Львову и Полтаве призвала мир усилить поддержку нашей страны, обвинив союзников в нежелании остановить агрессора.

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Об этом Магучих написала на своей странице в социальной сети Instagram. Легкоатлетка отметила, что не может сосредоточиться на концовке сезона. Ярослава назвала недопустимыми акты агрессии со стороны России, которая пытается захватить и уничтожить Украину.

"Я хочу сосредоточиться исключительно на последних событиях этого сезона, но не могу. Моя страна ежедневно подвергается бомбардировкам, а те, кто должен защищать ее в соответствии с мировым кодексом, ничего не делают, чтобы остановить войну России против Украины. За последние два дня трагедии во Львове и Полтаве унесли сотни жизней, включая детей. Это террористические акты страны-агрессора, пытающейся захватить мою родину. Это неприемлемо. Только совместными усилиями мы сможем победить врага. Мир, другие страны, вы должны поддержать нас оружием и защитой", – подчеркнула Магучих.

Ранее чемпионка Олимпиады вышла на протест в центре Киева, выразив поддержку защитникам Украины в противостоянии с российской агрессией.

Как сообщал OBOZ.UA, после Олимпийских игр в Париже Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

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