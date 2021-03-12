MARUV выпустила новую песню и клип с сексуальным подтекстом. Видео

Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер MARUV, которая строит карьеру в России, презентовала новую песню и клип на нее.

Англоязычная композиция называется Crush. Это ремикс песни Crush 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж. В клипе Maruv появилась в красном полупрозрачном костюме, а все артисты балета были в черных нарядах. О выходе сингла знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

В ролике также можно увидеть танцовщика Jay, который был партнером певицы в украинских "Танцах со звездами". Вместе они показали соблазнительные движения, затем звезда продемонстрировала свою растяжку и ягодицы.

Напомним, артистка выступает сольно с 2018 года. В период с февраля 2017 и до марта 2018 года под псевдонимом MARUV выступал музыкальный коллектив, в котором она также принимала участие. Через некоторое время девушка дала интервью, объяснив, что теперь под этим именем она будет выступать сама.

В начале марта прошлого года певица представила свое альтер-эго Shlakoblochina, выпустив сингл "Новая сила киски".

Как сообщал OBOZREVATEL, MARUV сверкнула грудью в полупрозрачном наряде. Она позировала в кожаной короткой юбке и полупрозрачной черной блузке, через которую просвечивались пышные формы.