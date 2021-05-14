Украинка показала национальный костюм в США для конкурса 'Мисс Вселенная'. Фото

28-летняя Елизавета Ястремская, которая представит Украину на "Мисс Вселенная", презентовала национальный костюм в США. Модель продемонстрировала яркий наряд на подиуме вместе с другими участницами.

Девушки из разных стран показали образы, которые передают культуру каждой страны или же рассказывают об определенных событиях в них. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, на подиуме Ястремская появилась в черно-белом платье с декольте, которое украшали металлическая вставка и крылья на плечах. Кроме того, на голове украинки была дополняющая конструкция, а также маска, которую она держала в руках.

Отметим, что национальный костюм называется "Душа-Витинанка". Душа – светлая, чистая, что и символизирует белый цвет наряда, а украинская вышивка – это генетическая память нашей нации. Его создание происходило в сжатые сроки – наряд изготовили за месяц. Над ним работала команда из семи мастеров, а общий вес составляет около 7 килограммов.

Коротко о "Мисс Украина Вселенная":

Елизавета Ястремская закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг".

В 2019 году уже участвовала в конкурсе и стала "І Вице-Мисс Украина-Вселенная", а в 2020 году стала победительницей.

Своими секретами красоты участница конкурса считает много спорта без пропусков и под руководством тренера, позитивные эмоции и духовное развитие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 28-летняя Елизавета Ястремская, которая представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в США, показала, какой ценой приходится платить за изнуряющие репетиции. Так, она опубликовала кадр, на котором продемонстрировала свою стертую в кровь ногу.