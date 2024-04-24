Украинка, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных в мире волос, Алия Насырова активно общается с россиянами, ездит в оккупированный Крым и ни разу не вспомнила о полномасштабном вторжении России, несмотря на то, что родилась в Украине. Сейчас 35-летняя художница проживает в Словакии, а контент публикует в основном на английском.

Еще со времен создания своего блога в Instagram, а это декабрь 2016 года, Насирова писала краткие посты на русском или английском языках и транслировала свои маленькие победы именно в конкурсах от страны-агрессорки. Следует отметить, что в биографии на странице указаны четыре города, один из которых расположен на временно оккупированном Крымском полуострове: Евпатория, Киев, Рига, Братислава.

Стоит отметить, что уже более 7 лет женщина рассказывает о своих волосах, которые сейчас взрослые до 2 м 57 см и 3 мм. В одном из первых постов она похвасталась "серебром" в конкурсе красоты от российского бренда уходовой косметики Natura Siberica. Стоит отметить, что их средствами она пользуется по сей день, о чем рассказывает в блоге.

"Уважаемые подписчики! Эта фотография победила в конкурсе самых длинных волос по всей России от Natura Siberica и принесла мне второе место!" – написала она на английском языке.

По данным ее страницы в Instagram, в 2017 году она проживала в Риге, столице Латвии, и параллельно путешествовала в Москву, о чем свидетельствует пост с отдыха в местном спа-салоне.

В частности, пока в Украине шла война России против Украины, Насырова в 2017 году ездила в Крым, а именно в Бахчисарай, фото с которого публиковала на странице. Впоследствии она похвасталась своей фотографией в газете New York Post, где назвала себя русской. "Русское величие туго заплетено", – такое заглавие дали статьи.

В мае 2017 специально на Евровидение-2017, которое проходило от имени Украины, художница приехала в Киев, откуда впоследствии отправилась в Крым. Подходящее фото на фоне моря она подкрепила хештегом "#скажимнечейкрым".

О массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи в 2018 году она высказалась со словами поддержки в формате тех же хештегов. С того времени она параллельно ездила в Киев, но больше ради того, чтобы снова попасть на временно оккупированную территорию.

Впрочем, о полномасштабном вторжении России на территорию Украины она умолчала, а уже в июне показывала подписчикам видео с российскими моделями из Москвы. Подруги-обладательницы длинных волос, периодически появляющиеся на странице у Насыровой, почти все – гражданки России, многие из которых "убежали" заграницу за последние два года.

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