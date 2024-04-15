Российская певица традиционной музыки Марина Девятова пожаловалась на отказ украинцев контактировать с ней. Дальняя родственница украинского публициста, поддерживающего идею коммунизма в собственной интерпретации, Василия Сухомлинского завуалированно объяснила, что в войне якобы виновата Америка, ведь диктатор Владимир Путин "вынужденно" начал полномасштабное вторжение в Украину.

Впрочем, она не собирается отказываться от кремлевской пропаганды и шокирована якобы безосновательной ненавистью к своему народу. Путинистка считает, что украинцы "забыли, как деды воевали" и обескуражена, что даже родственников из России считают врагами. Об этом она рассказала в пропагандистском проекте "Эмпатия Манучи".

Себя распространительница русской народной музыки назвала положительным человеком, который никому не желает зла, но одновременно противоречит сама себе. По информации РосСМИ, Девятова поддерживает оккупантов и, скорее всего, наведывалась на временно оккупированную территорию Донбасса, чтобы якобы помочь гражданским.

"Для меня лично рознь – это очень плохо. Я положительный человек и стараюсь все-таки мыслить в сторону добра и тепла. Но я, как мать, понимаю, что ты всегда пойдешь защищать своих детей. Так и наш президент – он мог бы поступить иначе. На нем большая ответственность. И то, что кто-то третий, мы знаем кто, столкнул наши два народа – это ужасно. Потому что почти в каждой семье есть россияне и украинцы", – оправдала она приказ Путина "защитить свой народ".

Заслуженная артистка РФ огорчена тем, что родственники из Украины отказываются общаться с ней и пытается спекулировать на вопросе памяти о заслугах и истории. Больше всего в ее голове якобы бы не укладывается, что украинцы донатят миллиарды на армию, чтобы ракеты из Киева "летели в собственную родню на Донбассе".

"У нас остались там родственники по линии дедушки, но мы не общаемся. Это трагедия… Это трагедия во многих семьях. Они считают нас врагами. Мы зло для них. Нам показали: больше мы вас не знаем. Жаль… Ведь это поколение, которое связывает история. И я думаю в этой ситуации: "В смысле, вы нас забыли?! А как же история? Как же наше [семейное] дерево? "У меня половина родственников оттуда", – тоскливо сказала она.

Впрочем, Девятова похвасталась, что ее отец Владимир Девятов проводил политагитацию своему брату, но, к ее удивлению, почему-то ничего не подействовало.

"Я им озвучила, что мы не имеем права прекращать память дедов. А что с того? Я просто не лезу в конфликты. Я всегда за диалог. У папы с его братом был разговор… Я понимаю, что эта вражда коснулась практически каждой второй семьи. Это – трагедия. Но при этом, я со своей страной, со своим народом, я не хочу никуда ехать и по-другому не хочу мыслить", – оправдалась певица.

В частности она твердо настроена, что хоть на миллиметр отходить от российской пропаганды не будет, а будет поддерживать Путина до последнего. Певица восхищается его поступками и счастлива своей деятельностью путинистки.

"Как это все [информацию в голове] держать. Я не понимаю, это на сколько могущественная личность [Путин] пришла, которой я горжусь. Я горжусь тем, что живу в России, я не хочу никуда переезжать", – вдохновенно сказала она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что грузинская певица Тамара Гвердцители обвинила Путина в смерти мамы Инны Кофман, которая родилась в Одессе. Хотя она твердо не высказывала свою политическую позицию, но исполнять собственные русскоязычные хиты наотрез отказалась.

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