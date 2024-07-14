Украинка, на свадьбе которой выступали Галкин и Монатик, отреагировала на хейт в сети: что о ней известно

Роскошная свадьба украинки Ангелины Терской, на которой выступали Максим Галкин и Монатик, вызвало значительную критику в сети. Женщина уже ответила на негативные комментарии и попыталась прояснить ситуацию.

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Об этом она написала в Instagram. Пользователи соцсетей указали, что столь роскошные меры неуместны во время войны.

Терская оправдалась, что она и ее муж не живут на Украине, хотя планируют вернуться в будущем. Она также отметила, что они не являются госслужащими, звездами или крупными блоггерами, и их свадьба не проходила на украинской территории.

Ангелина добавила, что они финансово поддерживают Украину и ненавидят Россию, спрашивая: "Поэтому какие у нас вопросы?"

Согласно информации из ее профиля на Facebook, Ангелина Терская проживает в Киеве, окончила КНТЭУ (Государственный торгово-экономический университет в Киеве) и работает в туристическом агентстве Tickets Consolidator. Ей 30 лет. В своем Instagram Ангелина часто делится фотографиями из путешествий, но не рассказывает о своей личной жизни. Информации о ее женихе нет.

Напомним, в сети появились видео, где россиянин Максим Галкин исполнял песни "Смерека", "Золото Карпат" и "Одна калина". Для молодоженов артист даже зачитал скороговорку о палянице.

Ранее OBOZ.UA писал, что и Монатик попал в скандал из-за выступления на одной сцене с Галкиным. Многих пользователей возмутило, что артист согласился на участие в одном мероприятии с шоуменом, но менеджмент певца не считает это проблемой.

Новость о том, что российский шоумен-эмигрант Максим Галкин выступил на роскошной свадьбе украинцев в Италии, долетела в Россию. Возмущенные украинскими песнями из уст ведущего россияне мигом бросились писать "доносы" и требовать наказания для звезды.

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