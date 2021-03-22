Украина открыла дело против 23 артистов из России: появились подробности

София Ковнир Люди 18:41, 22.03.2021 Обновлено: 19:02, 22.03.2021

Председатель ОО "Евромайдан-Крым" Сергей Мокренюк заявил, что 23 российским артистам, против которых прокуратура АРК открыла уголовное производство, необходимо запретить въезд в Украину.

Такое решение приняли из-за выступления звезд на концерте в 2018 году в связи с открытием мостового перехода через Керченский пролив. Об этом Мокренюк сообщил в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL.

Исследовав мероприятие выяснилось, что данное событие вредит Украине и нарушает закон о национальной безопасности, то есть является преступлением.

Активист рассказал, что с просьбой ввести санкции против российских артистов обратились в СБУ и Совет национальной безопасности и обороны.

Кроме того, к Министерству иностранных дел Украины обратились с предложением странам ЕС запретить посещать их территорию 23 знаменитостям РФ.

"Прокуратура Крыма прислала письмо о том, что открыто уголовное производство и они будут расследовать этот факт. Поэтому мы сообщили об этом всем, чтобы прокуратура отреагировала", – отметил Мокренюк.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов
Facebook/Сергей Мокренюк

Напомним, что в списке присутствуют следующие артисты: Дмитрий Харатьян, Валерия, Александр Маршал, Зара, Дима Билан, Денис Майданов, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Алена Свиридова, Роман Пашков, Олег Газманов, Жасмин, Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Олег Шаумаров, Юлия Волкова, Руслан Тагиев, Марина Ким, Наталья Колесникова (Майданова).

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