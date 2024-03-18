Удалили орган: стало известно подробности операции Маши Поляковой

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой в январе этого года перенесла операцию, а перед этим неоднократно оказывалась в больницах, однако ни разу не раскрывала причины и подробности. Теперь же 19-летняя Мария решилась рассказать, что у нее была желчнокаменная болезнь, и во время январской операции ей удаляли желчный пузырь.

По словам Маши, она пережила три приступа панкреатита. Юная вокалистка и блогерша предполагает, что это может быть связано с употреблением вредных алкогольных напитков во время ее обучения за границей. Честными ответами Полякова-младшая поделилась в интервью для YouTube-канала "В ліжку".

"Мне вырезали желчный. Наверное, нужно было меньше пить в Англии! У меня было три приступа панкреатита. Там уже были спайки, и мне говорили, что следующая могла бы мне сделать хронический панкреатит", – рассказала Мария.

Кроме того, несколько лет назад у дочери известной артистки была другая операция. Тогда у нее обнаружили кистоз. Как известно, киста – это доброкачественное новообразование, патологическая полость в органах или тканях, заполненная жидкостью или кашевидной массой.

Также отметим, что панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, часто прогрессирует из-за чрезмерного потребления алкоголя и жирной, жареной пищи. Чаще болезнь диагностируют у взрослых. Она развивается из-за нарушения оттока секрета поджелудочной железы.

Как писал OBOZ.UA ранее, Оля Полякова рассказала, как Марии удалось поступить в шесть лучших вузов Англии. До этого среднее образование дочь певицы получала в государственном лицее в Киеве. Подробности – в материале.

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