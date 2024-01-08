Старшая дочь Поляковой перенесла операцию и показалась в больничной палате

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой попала в больницу. Там 18-летней Марии сделали операцию, о чем она известила своих подписчиков, которых у юной блогерши и начинающей певицы более 173 тысяч.

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Так, на протяжении последних нескольких дней девушка публиковала "больничный контент" в своих InstaStories: показывала видео из палаты, рассказывала о питании и просто делилась свежими селфи. Однако в понедельник, 8 января, дочь артистки перенесла операцию.

Мария выглядела улыбчивой и бесстрашной накануне операции. Она продолжала делиться с фолловерами фото и видео даже тогда, когда уже оказалась на операционном столе.

До этого, как уже отмечалось выше, наследница Поляковой делилась своими "пациентскими" буднями, довольно весело рассказывая о пребывании в больнице.

А вот после операции Маша выглядела несколько ослабленно. Вероятно, она отходила от наркоза. Несмотря на это, она все равно вышла на связь с подписчиками и даже подарила им свою улыбку.

"Мне уже сделали операцию", – устало произнесла Полякова-младшая.

Маша так и не рассекретила, из-за какого недуга оказались в больнице и какую операцию ей пришлось перенести. Впрочем, несколько месяцев назад у девушки диагностировали желчнокаменную болезнь. Можно предположить, что именно с ней Мария все еще борется.

Как писал OBOZ.UA ранее, Оля Полякова рассказала, как Марие удалось поступить в шесть лучших вузов Англии. До этого среднее образование дочь певицы получала в государственном лицее в Киеве. Подробности – в материале.

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