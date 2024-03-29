Учительница называла 'трансвеститом', дети били, а папа платил деньги старшеклассникам: Егор Андрюшин сделал откровенное признание

Украинский визажист Егор Андрюшин, сотрудничающий со многими звездами шоубиза, откровенно рассказал о сложном детстве. В школьные годы блогера буллили, избивали, оскорбляли и издевались только потому, что он вел себя иначе.

Родители будущей звезды поддерживали его, а отец даже платил старшеклассникам, чтобы они защищали ребенка. Неприятными воспоминаниями он поделился со Славой Деминым в интервью.

Переступив порог школы, Егор Андрюшин понял, что люди могут быть жестокими. Он страдал не только от нападений одноклассников, но и от травли учителей.

"Меня очень жестко буллили, меня били за походку, за одежду, за манеры, за поведение, за то, что я пел, за то, что я выступал на школьных концертах. В мой класс приходили старшеклассники на переменах, чтобы разобраться со мной, потянуть меня за косы, выбросить мой рюкзак за окно. Я очень часто шел из школы прямо в истериках, в слезах и постоянно звонил маме", – вспомнил визажист.

Чтобы помочь сыну, его папа платил этим старшеклассникам, чтобы они становились на защиту ребенка. Однако уже через несколько дней эти же школьники возвращались к травле.

Егор Андрюшин считает, что виной этому были также учителя. Они не только игнорировали откровенное насилие со стороны учеников, но и присоединялись к травле.

"Мне учительница сказала: "Егор, чего ты оделся как трансвестит?" И это было не один раз. То есть постоянно учителя при детях могли вот так выражаться в мою сторону: как девочка, ты как трансвестит, тебе нравятся мальчики, ты гей и так далее", – рассказал украинец.

Не потерять себя ему помогли родители, подогревавшие в ребенке любовь к творчеству. "Самое главное – это говорить с ребенком", – резюмировала звезда.

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