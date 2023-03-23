''Учился бы на летчика и русских громил'': Зибров признался, как относится к украинским звездам, отказавшимся от фронта

Украинский певец Павел Зибров рассказал о своей юношеской мечте. По словам артиста, он хотел учиться на летчика. Сейчас вокалист жалеет о том, что выбрал другой путь в жизни, ведь он мог бы помогать ВСУ. Знаменитость не осуждает звезд, которые не пошли добровольно в армию, так как уверен – кто-то должен быть в тылу.

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Об этом Зибров рассказал в интервью ЖВЛ. Селебрити всеми силами старается быть полезным Украине, устраивает благотворительные концерты, поднимает боевой дух народу и военным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что я могу сейчас сделать для своей страны, что? Бегать с автоматом? Есть молодежь, которая это лучше сделает, стреляет метко и быстро. Если я могу словом и песней полечить душу, то надо это делать. И где бы я не был, тут или в Житомире, в Яготине, в селе, в бригаде, в подвале, в бомбоубежище, я это делал, делаю и буду делать", – подчеркивает исполнитель хита "Мертві бджоли".

Павел думает – мужчины-артисты, которые не пошли на передовую, будут гораздо полезнее для общественности в тылу. Страна должна продолжать жить, а профессионалы своего дела – выполнять работу в своих областях.

"Представляете, как Монатик бегает с пулеметом по окопам? Я не представляю. Броник, пулемет, каска. Он ездит, устраивает концерты. И другие артисты. Собирают деньги, направляют их на помощь нашим армейцам. Каждый должен профессионально выполнять свое дело. Много зависит, как тыл, оборона. Страна должна жить. Я мечтал всегда быть летчиком, я пошел бы учиться на летчика, и оттуда громил бы русских", – высказался певец.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что родственники Павла Зиброва из России хотели приютить его семью после начала полномасштабного вторжения. Народный артист Украины разорвал все связи с близкими из страны-агрессора.

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