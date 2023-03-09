Зибров вспомнил, как родственники из РФ хотели приютить его семью, и поделился мечтой, связанной с Путиным. Видео

Украинский певец Павел Зибров не скрывает, что до полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину у него было много знакомых в стране-агрессоре, с которыми он имел теплые отношения. После 24 февраля его связи не только с артистами, но и с родственниками оборвались. Исполнитель заявил, что он не отвечал и не будет отвечать на звонки от них.

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Об этом знаменитость рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман. Зибров подчеркнул, после подлого нападения соседа он не хочет знать ни одного товарища из России и больше никогда не будет считать россиян друзьями. Кроме того, его все отношения закончились и с родственниками, которые живут в Воронежской, Липецкой и Курской областях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня родственники в Воронежской, Курской, Липецкой областях по папиной линии, у нас родственники и в Севастополе живут. Там через несколько дней звонили, говорили, если у вас такая тяжелая обстановка, мы готовы вас принять, приезжайте. Потому что у вас там опасность, у вас там бандеровцы захватили власть, фашисты, давайте к нам, мы все-таки родня. Ясно, что мы их послали. После этого мы не общались. Если к ним дойдет, что натворил Путин, их власть и их народ, тогда будем разговаривать. Пока что, это бетонная стена", – четко дал понять Павел.

Кроме того, Бацман спросила у народного артиста Украины, что бы он сделал с Путиным, если бы оказался с ним в одной комнате. Ответ последовал незамедлительно.

"Он такой маленький, ниже меня на две головы, я его взял бы в объятия, подошел бы к нему, якобы поздороваться, и попробовал бы ему шейные позвонки скрутить", – сказал селебрити. Он добавил, всех россиян съела пропаганда и они не хотят знать правду, потому считают кремлевского диктатора идеальным правителем.

OBOZREVATEL недавно сообщал, что телеведущий Анатолий Анатолич через несколько дней после полномасштабного нападения России на Украину созвонился со своей подругой, певицей Светланой Лободой. Знаменитости проговорили 40 минут, и вокалистка заявила о своей позиции открыто.

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