Участницы голой фотосессии рассказали, как россиянки избежали СИЗО и улетели из ОАЭ

Юля Ухина Люди 11:14, 15.04.2021 Обновлено: 11:24, 15.04.2021

Украинки, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, рассказали, что россиянки не сидели с ними в СИЗО. Они не пришли на допрос, поэтому благополучно улетели домой.

Такими подробностями модели поделились в прямом эфире, который провели на странице в Instagram. По словам девушек, если бы они были умнее, то сделали бы точно также.

"Может, если бы мы были тоже такими умными, то не было бы всего того, что с нами произошло. Молодцы, девочки", – заявили они.

Украинки, которых арестовали за голую фотосессию в Дубае
скриншот с видео

Модели добавили, что россиянки покинули ОАЭ 3 апреля. У другой же части девушек были билеты на 5 число, но они не смогли улететь.

"У тех, кого были билеты на 3 апреля – свалили себе. У них все хорошо. Они не видели дубайского СИЗО и за хлеб не дрались", – подытожили украинки.

Участницы голой фотосессии в Дубае
mirror.co.uk

Ранее одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявляла, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.

К слову, Ирина и некоторые другие модели все еще находятся под стражей в ОАЭ. Ожидалось, что 13 апреля они вместе с другими девушками, будут депортированы обратно в Украину, но пока от них нет никаких вестей.

Модели, которых арестовали в Дубае за голую съемку
Организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

  • Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

  • Брат одной из задержанных украинок – Яны – вышел на связь и заявил, что семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается в ОАЭ.

  • Также украинка "разоблачила" еще одну участницу голой фотосессии. Она опубликовала фото девушки по имени Ольга, написав, что она тоже присутствовала на съемке в отеле.

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