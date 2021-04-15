Участницы голой фотосессии рассказали, как россиянки избежали СИЗО и улетели из ОАЭ

Украинки, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, рассказали, что россиянки не сидели с ними в СИЗО. Они не пришли на допрос, поэтому благополучно улетели домой.

Такими подробностями модели поделились в прямом эфире, который провели на странице в Instagram. По словам девушек, если бы они были умнее, то сделали бы точно также.

"Может, если бы мы были тоже такими умными, то не было бы всего того, что с нами произошло. Молодцы, девочки", – заявили они.

Украинки, которых арестовали за голую фотосессию в Дубае скриншот с видео

Модели добавили, что россиянки покинули ОАЭ 3 апреля. У другой же части девушек были билеты на 5 число, но они не смогли улететь.

"У тех, кого были билеты на 3 апреля – свалили себе. У них все хорошо. Они не видели дубайского СИЗО и за хлеб не дрались", – подытожили украинки.

Участницы голой фотосессии в Дубае mirror.co.uk

Ранее одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявляла, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.

К слову, Ирина и некоторые другие модели все еще находятся под стражей в ОАЭ. Ожидалось, что 13 апреля они вместе с другими девушками, будут депортированы обратно в Украину, но пока от них нет никаких вестей.

Модели, которых арестовали в Дубае за голую съемку

Организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин

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