Участницу "Холостяка" заподозрили в эскорте: вскрылись факты
В четвертом выпуске реалити "Холостяк-11" главный герой Михаил Заливако пригласил на групповое свидание участниц, среди которых была Анна Гузеева. Во время встречи он узнал о том, что 22-летняя девушка якобы занималась эскортом в прошлом.
Такой информацией с "холостяком" поделился его друг Сергей, которого он пригласил на проект пообщаться с участницами и потом поделиться своими впечатлениями о них. Мужчина также показал Заливако ссылки эскорт-агентств, где фигурирует Анна (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
"С Аней было все неоднозначно. Называла странные достижения студенческих олимпиад. Говорила об IT, о своих сборниках стихов. Поэтому мне стало интересно, что это за человек. Я забил ее имя в интернет… ты в курсе этого факта?", – показал ссылки Сергей.
Михаил взял время на то, чтобы подумать и не стал сразу отправлять девушку домой. В конце недели Заливако пригласил всех участниц на грандиозный бал. Во время него Аня флиртовала с гостями-мужчинами, поэтому на церемонии роз "холостяк" попрощался с ней.
Как сообщал OBOZREVATEL:
порноактриса Адель из "Холостяка 11" назвала залог крепких отношений. Она призналась, что для нее залог счастливых отношений – открытость и честность.
Мишина поделилась впечатлениями от "Холостяк 11" и высказалась об участницах проекта. Она призналась, что некоторые девушки ведут себя неуважительно к себе, без ценности. Также артистку возмутил и тот момент, что между участницами существует "неприкрытое, грубое хамство".