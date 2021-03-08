Участница из Казахстана растрогала судей своим выступлением на "Голосі країни". Видео

В воскресенье, 7 марта, на шоу "Голос країни-11" выступила участница из Казахстана Диляра Дидаркизы. Так, она преодолела более 4 тысяч километров ради украинского проекта, о котором мечтала много лет.

Девушка чувственно исполнила хит Мэрайи Кэри – My all на сцене шоу. Выступление Диляры оценили как тренеры, так и зрители, которые аплодировали стоя и скандировали "Браво" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вокалистке удалось растрогать и Олега Винника, который нажал кнопку. Отметим, что Дидаркизы стала последней участницей в команде артиста.

"У тебя нет никаких шансов не оправдать свое участие в шоу. Поэтому ты приехала сюда, и для того я приехал. Я впервые здесь. Я всегда говорю, что я дарю счастье людям, я счастлив и я хочу, чтобы и ты его дарила. И мы это сделаем вместе", – прокомментировал выступление участницы Винник.

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