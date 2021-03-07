На "Голосі країни" выступила подруга детства Нади Дорофеевой. Видео

В воскресенье, 7 марта, на шоу "Голос країни-11" выступила подруга детства Надежды Дорофеевой – Екатерина Субботова. Девушка пришла на проект, чтобы воплотить свою мечту о большой сцене.

По словам участницы, она познакомилась с будущей звездой в 10-летнем возрасте – 15 лет назад. Они с Надей не раз встречались в разных городах всей Украины на вокальных конкурсах (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Много лет назад, на "Черноморских играх", Надя мне сказала: "Когда я стану известной – я тебе помогу". Но со временем мы немного потерялись. Я понимаю, что она очень занятой человек и может даже не помнит, что тогда мне сказала. Мне просто хочется встретиться с ней, обняться. У меня есть надежда, что она узнает мой голос", – рассказала Екатерина.

На сцене "Голосу країни" девушка трогательно исполнила хит группы The HARDKISS – "Гора". Ей удалось своим выступлением развернуть к себе не только кресло DOROFEEVA, но и Олега Винника.

После размышлений Екатерина все же выбрала команду Нади Дорофеевой и спела с ней дуэтом ее первую сольную песню GORIT.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на проекте выступила легендарная группа "Алиби". Сестры Анна и Алина Завальские удивили и покорили судей своим пением, исполнив еврейскую песню "Чирибим-чирибом".