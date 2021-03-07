На "Голосі країни" выступила подруга детства Нади Дорофеевой. Видео
В воскресенье, 7 марта, на шоу "Голос країни-11" выступила подруга детства Надежды Дорофеевой – Екатерина Субботова. Девушка пришла на проект, чтобы воплотить свою мечту о большой сцене.
По словам участницы, она познакомилась с будущей звездой в 10-летнем возрасте – 15 лет назад. Они с Надей не раз встречались в разных городах всей Украины на вокальных конкурсах (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Много лет назад, на "Черноморских играх", Надя мне сказала: "Когда я стану известной – я тебе помогу". Но со временем мы немного потерялись. Я понимаю, что она очень занятой человек и может даже не помнит, что тогда мне сказала. Мне просто хочется встретиться с ней, обняться. У меня есть надежда, что она узнает мой голос", – рассказала Екатерина.
На сцене "Голосу країни" девушка трогательно исполнила хит группы The HARDKISS – "Гора". Ей удалось своим выступлением развернуть к себе не только кресло DOROFEEVA, но и Олега Винника.
После размышлений Екатерина все же выбрала команду Нади Дорофеевой и спела с ней дуэтом ее первую сольную песню GORIT.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее на проекте выступила легендарная группа "Алиби". Сестры Анна и Алина Завальские удивили и покорили судей своим пением, исполнив еврейскую песню "Чирибим-чирибом".
Также на шоу выступил 65-летний Владимир Каверин – моряк, который пел украинские песни в разных уголках земного шара.
В пятом выпуске популярного шоу "Голос країни-11" на сцене появилась ЛГБТ-активистка Яна Загоруйко. Девушка поддерживает ЛГБТ-сообщество и разрушает стереотипы о понятии женственности. Она хочет доказать всем, что внешность – абсолютно не главная вещь.
Кроме того, на проект пришла украинская певица и актриса Надежда Мейхер. Она покорила судей шоу своим выступлением и стала участницей нового сезона.