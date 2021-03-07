Винник спел с участницей "Голосу країни-11" свою легендарную песню. Видео
В воскресенье, 7 марта, в седьмом выпуске шоу "Голос країни-11" певец Олег Винник выступил на сцене вместе с участницей Яриной Малышняк.
Так, он исполнил с девушкой свою легендарную песню под названием "Нино". К слову, Ярине досталось предпоследнее место в команде Винника. Она вышла на сцену "Голосу" в последнем эфире "слепых прослушиваний" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Ярина выступила с песней "Кобра" группы THE HARDKISS и MONATIK и развернула к себе кресло Винника. После чего она попросила артиста спеть с ней в дуэте его легендарную композицию "Нино".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее на проекте выступила легендарная группа "Алиби". Сестры Анна и Алина Завальские удивили и покорили судей своим пением, исполнив еврейскую песню "Чирибим-чирибом".
Также на шоу выступил 65-летний Владимир Каверин – моряк, который пел украинские песни в разных уголках земного шара.
В пятом выпуске популярного шоу "Голос країни-11" на сцене появилась ЛГБТ-активистка Яна Загоруйко. Девушка поддерживает ЛГБТ-сообщество и разрушает стереотипы о понятии женственности. Она хочет доказать всем, что внешность – абсолютно не главная вещь.
Кроме того, на проект пришла украинская певица и актриса Надежда Мейхер. Она покорила судей шоу своим выступлением и стала участницей нового сезона.