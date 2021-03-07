Винник спел с участницей "Голосу країни-11" свою легендарную песню. Видео

В воскресенье, 7 марта, в седьмом выпуске шоу "Голос країни-11" певец Олег Винник выступил на сцене вместе с участницей Яриной Малышняк.

Так, он исполнил с девушкой свою легендарную песню под названием "Нино". К слову, Ярине досталось предпоследнее место в команде Винника. Она вышла на сцену "Голосу" в последнем эфире "слепых прослушиваний" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ярина выступила с песней "Кобра" группы THE HARDKISS и MONATIK и развернула к себе кресло Винника. После чего она попросила артиста спеть с ней в дуэте его легендарную композицию "Нино".

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