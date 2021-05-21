Участница "Холостяка" Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу

Участница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала поклонникам, что съемки пост-шоу проходят уже после финала романтического реалити. Поэтому, по словам девушки, во время него никогда не поднимаются вопросы исхода самого проекта, события и предположения "что будет дальше?".

Такими подробностями Анна поделилась на личной странице в Instagram. Она также добавила, что съемки длятся практически весь день, а в эфир выходит только 60 минут. Поэтому, как отметила участница, часто бывает что много цитат, фраз и даже слез, просто не показывают.

"На экранах может показаться, что иногда девочки друг к другу относятся как-то предвзято... На самом деле это только чудо монтажа, съемок крупных планов и мастерски подмеченных деталей. В перерывах между съемками мы шутим, фотографируемся, снимаем сторис, общаемся, пьем кофе", – подытожила она.

Отметим, что Анна активно ведет блог в социальных сетях, где часто публикует свежие фотографии. К примеру, ранее в своих stories она рассказала, что принять участие в проекте "Холостяк 11" ее подтолкнула сестра.

Также стало известно, что девушка не стала брать фамилию экс-возлюбленного из-за того, что у нее не было желания заниматься переделкой документов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, Анна Богдан заявила, что рассталась со своим бывшим супругом, экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом из-за того, что он сильно ее ревновал. Доходило даже до того, что мужчина запрещал ей выходить на работу.