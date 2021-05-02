Анна Богдан поделилась подробностями первого знакомства с 'Холостяком'

Бывшая супруга Андрея Богдана – Анна – рассказала, что первое знакомство с "Холостяком" Михаилом Заливако было очень волнительным. Как оказалось, девушка написала стихотворение в честь этого.

Как сообщила участница шоу на своей странице в Instagram, при первой встрече ей хотелось немного рассказать о себе, чтобы больше познакомиться с мужчиной, поэтому "муза очень быстро пришла к ней".

"Меня зовут Анна, и я киевлянка. Кудрявая я и немножко смуглянка. Отправлю тебя на любой континент. Нет, я не волшебник, я турагент. Не много экстрима в моей жизни бывает. Надеюсь, подарок мой не напугает. А в общем, как все девушки люблю я цветы, но, мне интересно, а что ж любишь ты?" – разместила в посте свой стих Богдан.

Напомним, ранее Анна Богдан заявила, что рассталась со своим бывшим супругом, экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом из-за того, что он сильно ее ревновал. Доходило даже до того, что мужчина запрещал ей выходить на работу.

Также Богдан рассказывала, что не жалеет о решении поучаствовать в шоу, но еще раз бы не повторила такой поступок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Богдан сильно расстроилась из-за поцелуя Михаила Заливако с Джессикой на мосту в седьмом выпуске.