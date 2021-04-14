Участница "голой" фотосессии в Дубае рассказала, как "попала" на 35 тысяч

Девушка, которая ранее была задержана полицией за откровенную съемку в Дубае, рассказала, что лишилась крупной суммы денег, когда вынуждена была вызвать врача.

Так, на своей странице в Instagram Виктория написала, что в отеле на тот момент не было медсестры, поэтому пришлось вызывать медицинскую помощь за собственный счет (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Это было в последний вечер нашей свободы. У меня было воспаление, мне пришлось заплатить 35 тысяч просто потому, что медсестры в отеле не было. Страховки, как оказалось, тоже. Пришлось вызывать доктора", – объяснила подробнее украинская модель.

Украинка объяснила, почему заплатила крупную сумму. instagram.com/stories/_victoria_ilchenko

Напомним, что ранее украинка Марианна Федчук, которая ранее заявила, что ее не было на той скандальной фотосессии на балконе в Дубае, решила "разоблачить" еще одну предполагаемую натурщицу. Она публиковала фото девушки по имени Ольга, написав, что она тоже присутствовала на съемке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что самолет из Дубая с украинками, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из них – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.